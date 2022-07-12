Yüzlerce kişi bir araya gelip eski anılarını anlatıyorlar

Bursa’da top koşturmuş ve şimdi emekliye ayrılmış yüzlerce eski futbolcu bir araya gelip eski anılarını yad ediyor.

Bursa’nın çeşitli takımlarında amatör ve profesyonel olarak top koşturmuş eski futbolcular sosyal medya vasıtasıyla bir araya gelerek bir birlerini buldu. Yaşları 50 ila 70 arasında değişen eski futbolcular yılda bir kaç kez bir araya gelerek eski futbolculuk anılarını anlatıyor. Eskiden sahalarda kıran kıran mücadele eden futbolcular bir adaya gelip arkadaş ortamlarında eski unutulmaz maçlarını anlatarak eski günleri yad ediyor. 2 bin 900 kişi olan eski kramponlar bir araya geldi mi geçen tek sohbet ise eski maç anıları oluyor.

Yıllar sonra rakip oldukları futbolcu arkadaşlarıyla buluştuklarını ifade eden eski kramponlar, "Biz Bursa futbolunda amatör ve profesyonel olarak futbol oynadık. Yaşımız gereği emekliye ayrıldık. Sosyal medya aracılığıyla bir birimizi bulduk, sayımız her geçen gün artıyor. Yılda bir kaç kez buluşarak eski anılarımızı anlatıyoruz. Eski futbolculuk günlerimizi çok özlüyoruz. Burada sohbetler ederek o günleri hatırlıyoruz. Toplandığımızda tek sohbet konusu eski futbol anılarımız oluyor. Eskiden göğüs göğüse çarpışan rakipler şimdi burada kol kola sohbet ediyor" dedi.