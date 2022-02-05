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Yüzde 80 görme engelli genç kız, azmiyle 3 ayda Kur’an öğrendi

Denizli’de cam kemik hastası, yüzde 80 görme engelli 27 yaşındaki kadın, 3 aylık azimle Kur’an’ı Kerim öğrendi.

Haberde İnsan 05.02.2022, 12:17
Yüzde 80 görme engelli genç kız, azmiyle 3 ayda Kur’an öğrendi

Denizli’de cam kemik hastası, yüzde 80 görme engelli 27 yaşındaki kadın, 3 aylık azimle Kur’an’ı Kerim öğrendi.

Merve Nur Bıyıkoğlu, Merkezefendi Müftülüğü tarafından açılan Kur-an-ı Kerim kursuna katıldı. Özel büyüteçler yardımı ile çalışan Merve, üç ayda Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrendi. Merkezefendi Müftüsü Talat Özmet, diğer kursiyerlerle birlikte pasta keserek Merve’nin mutluluğuna ortak oldu.

Denizli’de Merkezefendi ilçesine bağlı Bereketli Mahallesinde ilçe müftülüğü bünyesinde açılan Mustafa Kemal Özdemir Kur’an-ı Kerim Kursu’nda azmin zaferi pasta kesilerek kutlandı. Doğuştan cam kemik hastası, yüzde 80 görme engelli 27 yaşındaki Merve Nur Bıyıkoğlu, büyüteç yardımı ile çalışarak Kur’an Kursu Hocası Yasemin Uğur tarafından verilen bilgilerle üç ayda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. Son dersi verip yüzünden Kur’an-ı ı Kerim okumaya başlayan Merve’nin sevincine İlçe Müftüsü Talat Özmet de diğer kursiyerlerle birlikte pasta keserek ortak oldu. Törende duygusal anlarda yaşandı.

"Bu zamana kadar çok zorluklar çektim"

Kendisinin doğuştan engelli olduğunu, ‘neden ben’ diye düşünürken yakın bir tarihte de babasını kaybedince boşluğa düştüğünü, Kur’an kursunda Kur’an-ı Kerim öğrenerek manevi anlamda büyük bir boşluğu doldurduğunu anlatan Merve Nur Bıyıkoğlu, “Doğuştan cam kemik hastasıyım. Yüzde 80 görme engelliyim. Bu zamana kadar çok zorluklar çektim. Fazla evden çıkmadım. Kendimi ailemle birlikte korumaya çalıştım. Sonra yakınlarda Kur’an kursunun açıldığını duydum. Ben de ilk başta kararsızdım. Çünkü görme engeliyim ve birçok sağlık sorunlarım var. Kur’an kursunda çok mutluyum. Kur’an’a da geçtim artık çok şükür. İstanbul Üniversitesi’nde iki yıllık tıbbi sekreterlik bölümü bitirdim. Atama beklerken zamanımı burada değerlendiriyorum. Ben engeli olduğum için maneviyata ihtiyacım var. Herkes sağlıklı çevremde ve ben de böyle dünyaya gelince ister istemez düşünüyorum. Bunun için de şükür etmek için geliyorum” dedi

Engelleri aştı, gönül gözüyle öğrendi

Merve Nur Bıyıkoğlu’nun hastalığına ve engeline rağmen vazgeçmeyerek çok çalıştığını ve üç ay da Kur’an’ı Kerim okumayı öğrendiğini anlatan Kur’an Kursu Hocası Yasemin Uğur da, “Kursumuz açıldığında öğrenci lazımdı. Etrafa ve herkese duyurduk. Biz de Merve’yi duyduk. Merve’yi özel aradım. Diğerlerinin elleri ve gözleri sağlamken Merve kendini eve kapatmıştı. Manevi olarak aç bir kızımızdı. Onun bize daha çok ihtiyacı vardı. Merve ile iletişime geçip buraya davet ettim. Merve buraya tedirgin geldi. Kendisi ile konuştum ve kalp gözü açık bir kızımız olduğunu fark ettim. Herkes gözü ile görürken Merve her şeyi farklı görüyor. Merve ile Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye başladık. Biz ve Merve çok zorlandık. Ama çok şükür Merve Kur’an-ı Kerim’e geçti. Sadece Kur’an’ı öğrenmekte değil psikolojik olarak ta rahatladı. Merve’yi arkadaşları olarak hepimiz çok seviyoruz. Merve cam kemik hastası olduğu için hiç evden çıkmamış. Merve’nin kalbi cam gibi” diye konuştu.

"Engelli kardeşimiz için kalp gözüyle ve ruhuyla okumuş gibi değerlendiriyoruz"

İlçe Müftüsü Talat Özmet, "Cam kemik hastası ve yüzde 80 görme engeli olan genç bayan kardeşimiz kısa sürede Kur’an-ı öğrendi. Biz bunun için, özelikle görme engelli kardeşimiz için kalp gözüyle ve ruhuyla okumuş gibi değerlendiriyoruz. Önemli olan yaş veya görebilmekte deği. Asıl olan kişinin Kur’an-ı Kerim’i baş tacı etmesidir. Bunun yanında Allah’ın kelamı, bizim kitabımız Kur-an-ı Kerim’i 7’sinden 70’ine öğrenmeye çalışan öğrencilerimiz var" ifadelerini kullandı.

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