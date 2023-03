Yüzde 52 duyma engelli olmasına rağmen enkazdan 7 can kurtardı

Mardin’den Kahramanmaraş’a giden AFAD gönüllüsü yüzde 52 duyma kaybı olmasına rağmen enkaz altından 7 can kurtardı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Ahmet Can Muhsinoğlu, AFAD gönüllüsü olarak Kahramanmaraş’a gitti. İşlettiği çiğ köfteci dükkanını kapatıp afet bölgesine giden Muhsinoğlu, ilk önce Diyarbakır ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta görev yaptı. Enkaz çalışmalarında aktif görev alan Muhsinoğlu, enkaz altında 7 kişiyi canlı olarak kurtardı. Çocukluğunda geçirdiği bir hastalıktan kaynaklı olarak yüzde 52 duyma kaybına sahip Muhsinoğlu, kendisinin duyma engeli olmasaydı 7 değil, 70 can kurtarabileceğini belirtti.

“7 kişiyi canlı kurtardım”

Enkazın altından 7 can kurtardığını belirten Ahmet Can Muhsinoğlu, “İlk olarak ben Kahramanmaraş’a gittim. Orada her yer enkazdı yerle bir olmuştu. Çok bina yıkılmıştı, birçok aile feryat ediyordu. 10 katlı bir bina vardı biz hemen oraya müdahale ettik. Orada arkadaşlar buradan bir ses geliyor dediklerinde müdahale ettik ve Bir ailenin çocuğuna sağ bir şekilde ulaştık. Benim oradaki görevim Allah’tan kuvvet aldığımızdan dolayı güçlü olmamdan kayaklı olarak kolonları kırmaktı. Orada betonlarla demirlerle çok mücadele ettik. Enkazın altından 8 kişiyi kurtardım. Bir kişi kan kaybından ve soğuktan dolayı vefat etti. 7 kişiyi canlı kurtardım ama o kişi vefat etti. AFAD ekibi ile çok sayıda yaralıyı enkazdan çıkardım. Ben orada kahramanlık peşinde değildim orada can kurtarma derdindeydik” ifadelerini kullandı.

“İşitme kaybım olmasaydı orada 7 can değil, 70 can kurtarabilirdim”

Yüzde 52 oranında duyma engeli olduğunu ifade eden Ahmet Can Muhsinoğlu, “Benim işitme kaybım vardı, gece bir arkadaşım ses duymuştu. 7 kişilik bir aile vardı onları enkazdan çıkartmaya çalıştık. AFAD ekibine de bilgi verdik ve onlarda geldi. Sabah enkaz bölümüne gittiğimde kolonları kırmaya başladım. Bir kolonu kırdım ve gövdemin yarısını enkazın içine soktum. El fenerini içeri doğru tuttum ve orada birisinin canlı olduğunu gördüm. Seni bir şekilde kurtaracağız dedim. Susuz kaldığı için konuşamıyordu sadece gözlerini açıp kapatabildi. Mutfaktaydı ve buzdolabının oluşturduğu hayat üçgeninde duruyordu. AFAD ekibi ile müdahale ettik. Onu oradan çıkarmamız 8 saatimiz aldı. Çocukken bir hastalık geçirmiştim, ondan kaynaklı olarak şuan yüzde 52 oranında engelli durumum var. Eğer benim işitme kaybım olmasaydı orada 7 can değil, 70 can kurtarabilirdim. Orada kepçelerin, caddeye yakınlığımızdan dolayı duyma konusunda ben çok zorluk çektim” dedi.