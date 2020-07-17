Yuvasından düşen yavru leyleğin imdadına Suluova itfaiyesi yetişti

Amasya’nın Suluova ilçesi Yüzbeyi köyünde yuvasından yere düşen bir leylek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

Yüzbeyi Köyünde yuvada bulunan dört leylek yavrusundan biri, yaklaşık 9 metreden yere düştü. Bunun üzerine harekete geçen çocuklar, çareyi ailelerinden yardım istemekte buldu. Köylüler ise durumu Suluova itfaiyesine bildirdi. Alınan ihbar üzerine kısa sürede köye giden ekipler, yangın merdiveni yardımıyla çaresiz yavru leyleği yuvasına kavuşturdu.