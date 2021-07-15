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Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince yuvasına geri bırakıldı.

Haberde İnsan 15.07.2021, 14:43
Yuvasından düşen yavru leyleği itfaiye ekibi kurtardı
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Ağrı’da elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince yuvasına geri bırakıldı.

Ağrı merkeze bağlı Taşkent köyünde elektrik direğinin üzerinde yuva yapan leylek köyün maskotu oldu. Her yıl köye gelerek yuva yapan leylek, köylülerin ilgi odağı haline geldi. Yuvadan yavru leyleğin düştüğünü fark eden köy sakinleri, ilk önce bakımını yaparak, ona su ve yiyecek verdi. Kentteki tüm yangınlara zamanında müdahale eden, bir yerlerde mahsur kalan, zor anlardaki hayvanların kurtarıcısı olan hayvan dostu itfaiye ekibini arayan köy sakinleri, yavru leyleğin yuvasına geri konulması için ekiplerden yardım talep etti. Kısa sürede köye ulaşan ekipler ise yavru leyleği dikkatle yuvasına geri bıraktı. Köy sakinleri, duyarlı ve fedakarca çalışan itfaiye ekibine teşekkür etti.
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