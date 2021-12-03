Yürüme engelli genç, Türkçe öğrenmek için 2 bin 500 kilometre yol kat etti

Doğuştan yürüme engelli olan 18 yaşındaki Mukhamadfariz Negmatov, Türkçe öğrenmek için Rusya’dan 2 bin 500 kilometre yol kat edip Türkiye’ye geldi.

Rusya’da Negmatov ailesinin en küçük çocuğu olan Mukhamadfariz, doğuştan yürüme engelli olarak dünyaya geldi. Geçirdiği birkaç operasyona rağmen yürüyemeyen Mukhamadfariz, bütün zorluklara rağmen hayata sımsıkı tutundu. İlkokul, ortaokul, lise eğitimden sonra üniversite için Türkiye’yi seçen Mukhamadfariz, Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Üniversite eğitimine başlamadan Türkçe öğrenmek isteyen Mukhamadfariz, Moskova’dan 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Bursa’ya geldi.

Türkiye’nin kültürüne hayran kaldığını belirten Mukhamadfariz, “Türkçe, güzel ve ilginç bir dil. Türkiye’de Ankara Üniversitesini kazandım. Alman dili ve edebiyatı bölümünü okuyacağım. Türk kültürünü çok beğendim. Yemeklerin hepsi hoşuma gidiyor. Ancak en beğendiğim köfte oldu” dedi.

Başarılı bir şekilde Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesinde Türkçe okumayı ve yazmayı çözen Mukhamadfariz, Ankara’da okuyacağından dolayı heyecan duyduğunu dile getirdi.