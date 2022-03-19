Yurtdışında yaşayan Türklerin sorunları Ankara’da gündeme geldi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iş birliği kapsamında, yurtdışında yaşayan ailelerin sorunlarının gündeme geldiği “Yeni Yüzler Yeni Sözler” programı Ankara’da gerçekleşti.

10 ülkeden 28 katılımcının katıldığı ve yurtdışında yaşayan ailelere dair sorunların gündeme getirildiği “Yeni Yüzler Yeni Sözler” programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ve YTB Başkanı Abdullah Eren katıldı.

Pedagoji, psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, aile hukuku ve benzeri alanlarda uzman olarak çalışanların yurtdışında yaşayan Türk ailelerle doğrudan temas edeceği toplantılar 18-22 Mart tarihleri arasında gerçekleşmeye devam edecek.

“Bizler aile medeniyettir diyoruz”

Açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Güneş, aile hayatının tesisinin insanoğlunun en büyük başarılarından olduğuna değinerek “Aile toplum hayatını düzenleyici nitelikteki fonksiyonunu ve insanoğlunun ruhsal ve manevi gelişimindeki özel rolüyle emsalsiz bir yere sahiptir. İnsan fıtratının sosyal alandaki en kadim tezahürlerinden olan aile kurumu bugünün modern dünyasında da hiçbir şey kaybetmemiştir. Hem toplum olarak varlığımızı sürdürmek hem de bireylerin huzur ve güvenliği açısından kendine has bir değeri vardır ailenin. Medeniyetlerin ilerlemesiyle aile değerlerinin gelişmesi arasında hep bir tecanüs ilişkisi olmuştur. Tarih boyunca medeniyet değerleriyle aile değerleri birbirlerini beslemeye devam etmiş. Özü bakımından sevgi, saygı, dayanışma temelli birliktelik anlamında aralarındaki ilişki sürekli pozitif yönde seyretmiştir. Bizler aile medeniyettir diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aile hususunu merkeze almış durumdayız”

Programa ev sahipliği yapan YTB Başkanı Eren ise kurum içi yapılan faaliyetleri sıralayarak “Biz bir diaspora kurumuyuz. Üç ana dairemiz var bizim; yurtdışı vatandaşlar dairesi, kültürel sosyal ilişkiler dairesi ve uluslararası ilişkiler dairesi. Sondan başlamak gerekirse bizim şu an dünyanın 182 ülkesinden 16 bin burslu öğrencimiz var. Bunlar ayrı bir faaliyet alanımızı oluşturuyor. Kolombiya’dan Paraguay’a, El Salvador’dan Panama’ya 16 bin uluslararası öğrencimiz var ve devletimizin resmi bursu. İkinci faaliyet alanımız soydaş akraba topluluklarımız var. Balkanlar, Kafkasya, Kuzey Afrika, Ortadoğu bizim soydaş akraba topluluklarımızın yaşadığı bölgeler vardır. Bunlara yönelik de orta ve uzun vadeli tarihi ve kültürel bağlarımızı yeniden canlandırmaya yönelik projelerimiz var. Bunlar ayrı faaliyet grubumuz. Kurumumuzun 2008 yılından beri itibaren yoğun toplantılar çerçevesinde kurulmasına vesile olan yurtdışında çalışan vatandaşlarımız ve onların içerisinde bulunduğu durum. YTB bu alanda son 12 yılda çeşitli alanlarda faaliyet gösterdi. Aslında 60 yıllık bir millet varlığımızdan söz ediyoruz Avrupa’da. Bu millet varlığımızın bugüne kadar başarılı bir şekilde gelmesinde belki en önemli unsur olan aile hususunu merkeze almış durumdayız” diye konuştu.