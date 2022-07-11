Yurt dışında eğitim hayali için pazarda tezgah açıyor

Kocaeli’de yaşayan Esmer Işık, yurt dışında yüksek lisans yapma hayalini gerçekleştirebilmek için pazarda çanta satıyor.

Dilovası ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Esmer Işık, üniversiteden mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmenin ve yurt dışında yüksek lisans yapabilmenin hayalini kurmaya başladı. Bu konunun üzerine düşen ve araştırma yapan Işık, masrafların bir hayli çok olduğunu gördü. Para biriktirebilmek için girişimlerde bulunan Işık, biraz borca girerek çeşitli kadın çantaları aldı. Dilovası Belediyesi’nden de izin alan genç kadın, hayaline kavuşabilmek için pazarda tezgah açıyor.

“Kitaplarımı alabilmek için uğraşıyorum”

Hayalini anlatan Esmer Işık, “Yüksek lisansımı Almanya’da yapmak istiyorum. Sadece İngilizce eğitimi almak, İngilizcemi ilerletmek istiyorum. Şu anda B2 seviyesindeyim ve yükselmek istiyorum. Bu yüzden sınavlara çalışıyorum. Kitaplarımı alabilmek için uğraşıyorum. Bir de yurt dışına çıkabilmem için 3 bin dolar gibi bir miktara ihtiyacım var. Bunun için ben de biraz borca girerek çanta ve terlik işine girdim. Dilovası Belediyesi bana çok yardımcı oldu, çok teşekkür ederim onlara. Bana pazarda bir yer açabileceğimi söylediler. Şu anda onlar sayesinde güzel bir başlangıç yaptım. Umarım bunun devamı gelir. Destekleri için çok teşekkür ederim. Umarım istediğim hayale kavuşurum” dedi.