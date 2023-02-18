Yürek yakan hatıralar mezarlıklara dizildi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde etkisini gösteren ve Türkiye’yi yasa boğan depremde yaşamını yitirenler defnedildi, Diyarbakır’da mezar taşlarına hayatını kaybedenlerin hatıraları asıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ili enkaz altında bıraktı. Can kayıpları her geçen gün artarken Diyarbakır’da tamamlanan enkaz sonrası hayatını kaybedenler defnedildi. Yakınları tarafından Yeniköy Mezarlığında defnedilen vatandaşların mezar taşına asılan hatıralar yürekleri dağladı. Adıyaman’da Besnispor kalecisi 23 yaşındaki Muhammed Seyyid Orhan’ın mezarlığına bırakılan forma, Beşiktaş Futbol Kulübü sevdalısı 21 yaşındaki Buğra Kalın’ın mezarına yazılan “BJK” yazısı, mezar taşına fotoğrafı yapıştırılan 19 yaşındaki Nurullah Yılmaz, babası Musa Başal ile birlikte defnedilen Kerem bebeğin hatıraları görenleri duygulandırdı.

“Allah kimsenin başına vermesin çok zor”

Kardeşi ve yeğenleri için mezarlıkta dua okumaya gelen Bahattin Ertük, aynı ailede bulunan 5 kişiden 4’ünün vefat ettiğini belirtti. Ertük, “4 kişiydiler Yoldaş apartmanında Allah kimsenin başına vermesin çok zor. Tüm insanlar için aynı acı çekiliyor. Benim ailemden 5 kişi enkazdaydı 1’i kurtuldu 4’ü öldü, dileğim Allah’tan bu acıyı yaşayan herkese sabır versin tüm ölenlere rahmet etsin” dedi.