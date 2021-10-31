Yüreği yanık anne Güzide Demir: “Oğlumu HDP’den alana kadar buradan gitmeyeceğim”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 790’ıncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 790’ıncı gününde de sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakır’da oğlu 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Çocuğuna hasret kaldığını ve oğlunu HDP’den istediğini belirten anne Demir, evladını almadan eylemi sonlandırmayacağını kaydetti. Demir, "Aziz, oğlum için buraya geldim. Oğlumu almadan buradan gitmiyorum, bu mücadeleye devam edeceğiz. Oğlumu HDP’den alana kadar buradan gitmeyeceğim. Benim oğlum neredeyse bana versin. Ben oğluma hem annelik hem de babalık yaptım. Aziz, oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol, ben seni çok özledim, kaç yıldır senin arkandan geziyorum. Gece üçte kalkıyorum seni arıyorum, gel bana bir ses ver, sesin bana gelsin. 32 arkadaşın geldi, sen de gel. Ceza yok, devletimiz iyi bir devlettir, güçlüdür" dedi.