Yüreği büyük kuaför

Gaziantep’te 20 yıldır kuaförlük mesleğiyle uğraşan Uğur Altıntaş, yaklaşık 2 yıldır kendi imkanlarıyla köy köy gezerek öğrencileri ücretsiz tıraş ediyor.

Gaziantep’te 20 yıldır kadın kuaförü olan Uğur Altıntaş, kuaförlerin kapalı olduğu Salı günleri yaklaşık 2 yıldır kendi imkanlarıyla Gaziantep’teki köyleri gezerek erkek çocukların saçlarını tıraş ediyor, kız çocuklarının ise saçlarını örüyor. Altıntaş’ın başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesini gören Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyine bağlı Gençlik Meclisi ise köy okullarının boyasını ve tadilatını yapıyor. Gençlik Meclisi ayrıca öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını da gideriyor.

“Bir tür sosyal sorumluluk projesi başlattım”

Köy okullarını gezerek öğrencilerin kuaför ihtiyacını karşıladığını belirten 29 yaşındaki Uğur Altıntaş, “20 yıldır Gaziantep’te kadın kuaförlüğü yapıyorum. Bilindiği üzere Salı günü kuaförlerin kapalı olduğu gündür. Ben de Salı günlerini değerlendirmek adına Gaziantep’e yakın ve çevresindeki köy okullarını gezip çocukların saçlarını yapıyorum. Erkek çocukların saçlarını kesiyorum, kız çocuklarının saçlarına bakım yapıyorum. Bu şekilde kendime bir tür sosyal sorumluluk projesi başlattım. Benim yaptıklarımı gören Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bana destek oldu. Benim gittiğim okullarda belediyemiz de okulun boyasını, bakımını yapıyor. Ben erkek çocuklarımızın saçlarını kesiyorum, kız çocuklarımızın saçlarını örüyorum ve bu konuda onları mutlu etmeye çalışıyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bana destek olup çocuklara çanta, kitap, defter ve oyuncak gibi desteklerde bulunuyor” dedi.

“Çocuklar mutlu olsun diye çabalıyoruz”

Çocukların mutlu olması için çabaladıklarını ve yaklaşık 2 yıldır köy köy gezerek çocukların kuaför ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Altıntaş, “Çevre köyleri geziyordum, okullara bakıyordum. Bir gün dedik ki neden böyle bir şey yapmayalım? Tamam gezmeye geliyoruz ama neden çocukların saçlarını kesmeyelim neden onlarla vakit geçirmeyelim dedim. Bu şekilde düşündük yaklaşık 2 yıldır da bunu sürdürüyoruz. Kesinlikle herhangi bir ücret almıyoruz zaten çocuklar hepimizin çocukları. Açıkçası çocuklar mutlu olsun diye çabalıyoruz. Tıraş ettiğimiz ya da saçlarına bakım yaptığımız çocuklar çok mutlu oluyorlar. İnanın o çocukların mutluluğu paradan daha değerli. Mesela gittiğimiz bir köyde kız çocuğumuzun saçını yaptık daha sonra bizi ısrarla eve davet etti. Evlerine gittiğimizde gerçekten evleri kötü durumdaydı. Ben de Gaziantep Büyükşehir Belediyesine durumu ilettim. Sağ olsunlar çok ciddi yardımlar yaptılar, evin bakımını yaptılar ve eşyaları yenilediler. Böyle bir şeye vesile olduğum için çok mutlu oldum” diye konuştu.