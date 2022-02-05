banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!

Yurdum insanından şaşırtan talepler: “Kel ilacı yardımınız var mı?”

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayan vatandaşların “Kel ilacı yardımınız var mı?” gibi ilginç talepleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Haberde İnsan 05.02.2022, 10:24
Yurdum insanından şaşırtan talepler: “Kel ilacı yardımınız var mı?”

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayan vatandaşların “Kel ilacı yardımınız var mı?” gibi ilginç talepleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

Vatandaşın belediyeye gitmeksizin bir telefonla sorunlarını iletip, işlerini çözüme kavuşturduğu Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’nde operatörler ile vatandaşlar arasında yaşanan bazı diyaloglar güldürüyor. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren merkez, “Bugün deniz dalgalı mı?”, “Kel ilacı yardımınız var mı?” gibi talep ve sorularla karşılaşıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi hattı, yaşadıkları sorunlara çözüm arayan vatandaşların dert ortağı oluyor. Telefon faturası yüksek gelenlerden “Kel ilacınız var mı?” diye soranlara, arkadaşının telefon numarasını öğrenmek isteyenlerden “Bugün deniz dalgalı mı?” diye soranlara varıncaya kadar ilginç ve gülümseten çağrıları alan merkez çalışanları, ayda ortalama 13 bin kişiye cevap veriyor. Merkez sayesinde gelen talep ve şikayetler en kısa sürede sonuçlandırılırken, Büyükşehir Belediyesi hizmet ağı dışında kalan sorunlar da ilgili kurumlara yönlendiriliyor.

“Kel ilacı yardımınız var mı?’ diye bile aradılar”

Aynı zamanda bir kriz yönetim merkezi görevi de gören Çözüm Merkezi Birimi, CBS sistemi üzerinden vatandaşlardan 12 ayda alınan 228 bin 334 başvurunun yüzde 95’ine, 375 bin 302 çağrının ise yüzde 100’üne anında cevap verdi. İlginç talep ve isteklerle karşılaştıklarını dile getiren Çözüm Merkezi İdari Amiri Rümeysa Tulum, “Kel ilacı yardımınız var mı?’ diye arayan bile oldu. İlk duyduğumuzda şaka sandık ama ciddi ciddi vatandaşımız böyle bir yardımın yapılıp yapılmadığını sordu. Gülümseten bu isteğe de tabii ki uygun bir şekilde geri dönüş yaptık. Bunun dışında yüksek gelen telefon faturası ile ilgili ne yapması gerektiği konusunda yardım isteyenlerden arkadaşının telefon numarasını öğrenmek isteyenlere ve ‘Deniz dalgalı mı?’ diye soranlara varıncaya kadar çağrılar aldık. Aldığımız her çağrı ilginç talep bile olsa vatandaşlarımızın sorunlarını dikkatle dinleyerek kayıt altına aldık. Gülümseten isteklere de uygun bir dille geri dönüş yaptık. Sorunların Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olup olmamasına bakmaksızın her türlü sorunu çözüme kavuşturmaya çalıştık” dedi.

“Her talebe hassas yaklaşıyoruz”

Haftanın 7 günü Çözüm Merkezi’nin aranabileceğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çözüm Merkezi’nin hızlı ve pratik şekilde sıkıntılara çözüm bulduğunu ifade etti. Ayda ortalama 13 bin başvurunun yapıldığını belirten Başkan Demir, "Çözüm Merkezi çalışanlarımıza çok ciddi bir eğitim verdik. Çünkü bizim en önemli uç noktamızda çalışıyorlar. Bu samimiyet artıkça, belediyemizin gönül olma, sorunları yerine getirme performansı ile başka başka şeyler gelişmeye başladı. Bununla ilgili mesela ‘deniz bugün dalgalı mı?’ Vatandaş denize giderek bakmıyor, belediyeye soruyor. Arkadaşlarımız belediyeyi ilgilendiren konuları kendi birimlerimize, diğerlerini de ilgili birimlere aktarıyor. Tüm birimlerimiz sorunlara hızlı müdahale etme noktasında her zaman hassas bir yaklaşım sergiliyor. Kedisini bir yerden bir yere taşıtmak isteyenler oluyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri en kısa sürede sonuçlandırmaya gayret ediyoruz. Bana ulaşsın ya da ulaşmasın, birimlere ulaşan her soruna anında müdahale eden bir çalışma prensibimiz var” diye konuştu.

Başkan Demir açıklamasını şöyle tamamladı:

“Vatandaşlarımıza en hızlı ve kolay ulaşım kanallarını sunmaya çalışıyoruz. Samsun olarak 1 milyon 350 bin kişilik büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinden, huzurundan, rahatından, konforundan, ulaşımından, sağlıklı yaşamasından, kısaca her şeyinden biz sorumluyuz. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu kulak ardı etmedik, bundan sonraki süreçte de etmeyeceğiz. Tek amacımız hizmetin kısa sürede verilmesi ve halkımızın mutluluğudur."

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Başakşehir 22 34
9. Kayserispor 24 34
10. Gaziantep FK 22 32
11. Sivasspor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Getafe 23 25
15. Granada 22 24
16. Elche 22 23
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 22 11