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Yunusemre Belediyesinden sosyal yardım seferberliği

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi tarafından “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” sözü ile başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, dar gelirli ailelerin elektrik ve su faturaları ödenerek destek sağlanacak. Ayrıca gerek belediye tarafından gerekse yardımseverlerin sponsorluğunda bakkala borcu olan ailenin veresiye defterleri kapatılırken ailelere ayrıca erzak yardımı yapılıyor.

Haberde İnsan 25.01.2022, 14:12
Yunusemre Belediyesinden sosyal yardım seferberliği

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi tarafından “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” sözü ile başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, dar gelirli ailelerin elektrik ve su faturaları ödenerek destek sağlanacak. Ayrıca gerek belediye tarafından gerekse yardımseverlerin sponsorluğunda bakkala borcu olan ailenin veresiye defterleri kapatılırken ailelere ayrıca erzak yardımı yapılıyor.

Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre’nin “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” sözü ile on binlerce ailenin yüzünü güldürecek son yılların en önemli sosyal destek kampanyasını başlattı.

Ödeme güçlüğü çeken yaklaşık 4 bin ailenin elektrik faturalarını ödeyen Yunusemre Belediyesi, 15 bin haneye erzak kolisi, kömür yardımı, 5 bin çocuğa bot ve mont, bakkallara olan borcunu ödeyemeyenlere destek, ilk ve ortaokullara ücretsiz berber hizmetinin yanı sıra özellikle et ve süt ürünlerinde maliyetine satışa başlayacağını açıkladı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, su faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara destek olmak için Manisa Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduklarını bildirdi. Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu’nda basın toplantısı düzenleyerek kampanya hakkında bilgi veren Başkan Çerçi, desteklerinin devam edeceğini söyledi.

“Ödeme güçlüğü çeken yaklaşık 4 bin hemşehrimize destek olduk”

Yunusemre Belediyesi ve hayırseverlerin destekleriyle vatandaşlara yardımları ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunus Emre’nin ‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ buyurduğu gibi zor dönemlerde yine bir ve beraberiz. Özellikle hemşehrilerimizin kış aylarında artan yüklerini hafifletmek ve paylaşmak için hizmet ve gönül seferberliğimiz artarak devam ediyor. Bu kapsamda öncelikle elektrik dağıtım şirketiyle yaptığımız görüşmeler sonucunda elektrik faturalarını ödeme güçlüğü çeken ve kesinti yaşayan yaklaşık 4 bin hemşehrimize destek olduk. Bu sorunlarını çözdük. Su faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımıza destek olmak için Manisa Büyükşehir Belediyesine de müracaatımızı yaptık” dedi.

“Vatandaşlarımızın veresiye borçlarını kapattık”

Bakkal ve marketlere olan borçlarını ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara da destek olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çerçi, “Talep eden ihtiyaç sahibi hanelere kömür dağıtımı yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine ilçemizde bulunan bakkal esnaflarımızla görüşerek ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın veresiye borçlarını kapattık. Bu kapsamda 100 civarında bakkal market işleten esnafımızla görüşüldü. Vatandaşlarımızın da borçları kapandı. Bu sene 2022 yılında her yıl yaptığımız gibi erzak paketi çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene en az 15 bin erzak kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

“Et ve süt ürünlerini maliyetine satışa sunacağız”

Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete sunulacak market ile ihtiyaç sahibi vatandaşların et ve süt ürünlerini maliyetine alacaklarını belirten Başkan Çerçi, “Önümüzdeki günlerde açacağımız marketimizde et ve süt ürünlerini maliyetine satışa sunacağız. Bu konuda da bizden büyük bir beklenti var. Bu konuyu da hayata geçirmiş olacağız” dedi.

5 bin çocuğa bot ve mont yardımı

İhtiyaç sahibi 5 bin çocuk için harekete geçtiklerini belirten Başkan Çerçi, “İhtiyaç noktasında yaklaşık 5 bin çocuğumuz ilk ve ortaokul öğrencisine bot ve mont tedariki konusunda arkadaşlarımız İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden ihtiyaç sahipleri noktasında gerekli talepleri aldılar. Tahmin ediyorum 10 gün içerisinde 5 bin çocuğumuzun kış gününde botunu ve montunu çözmüş olacağız” diye konuştu.

Öte yandan ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine tıraş hizmeti konusunda yardımcı olacaklarını belirten Çerçi, “7-14 yaş arası çocuklarımızın tıraşı konusunda ilçemizdeki berber esnafımızla anlaştık. Her ayın ilk haftasında bu çocuklarımızın ücretsiz tıraş olma imkanını da getiriyoruz. Onların da tıraş ücretlerini Yunusemre Belediyesi olarak biz karşılayacağız” dedi.

“Engelli ve hasta vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetlerine başlıyoruz”

Yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelerine destek sunacaklarını söyleyen Başkan Çerçi, ayrıca evde sağlık hizmetini de başlatacaklarını belirterek, “Yeni bebeği olan ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi desteği sağlayarak onların mutluluklarına destek olacağız. Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç olan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetlerine başlıyoruz. Bizim geçen yıllardan beri devam eden evde bakım ve temizlik hizmetlerimiz aynı şekilde devam ederken bunun yanına evde sağlık hizmetleri bakımını da ilave ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Emekli ve yaşlılara da müjde açıklayan Başkan Çerçi, “Başımızın tacı emekli ve büyüklerimiz için sosyal tesislerimizin kapılarını sonuna kadar açıyoruz. Yunusemre Belediyemizin sosyal tesislerinde yemekler, çaylar, kahveler her türlü hizmet çok uygun fiyatlara yapılıyor. Biz onun yanında ekstra, emeklilere çaylarını 1 TL’ye sabitledik. Yemek ücretlerine de ekstra yüzde 10 indirim yapılacak şekilde arkadaşlarımıza talimatımızı verdik. Emeklilere böyle bir hizmeti sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim irtibat hatlarından bize ulaşmaya davet ediyorum. Çevresinde yakınında bildiği tanıdığı bir gariban olabilir bu konuda herkesi göreve davet ediyorum. Bu konuda bizi arasınlar, bize ulaşsınlar” dedi.

Korona virüs salgını ve iklim krizinden Türkiye’nin de etkilendiğini ancak önemli bir sınav verdiğini belirten Çerçi, “Milyonlarca insanı hayattan koparan salgın belası ve iklim krizi üretim çarklarını yavaşlattı. Hatta zaman zaman durma noktasına getirdi. Tüm bu olumsuz olaylardan küresel ekonominin önemli aktörü olan Türkiye’nin etkilenmemesi elbette ki mümkün değil. Ancak Türkiye’miz güçlü yatırımları, başta sağlık olmak üzere donanımlı sağlık ordusuyla batı ülkesinde insanlar kaderine terk edilirken önemli bir sınav verdi. Çok şükür bu sınavdan millet olarak, ülke olarak başarıyla geçiyoruz. Bu süreçte kendi aşımızı bile geliştirdik” dedi.

İhtiyaç sahipleri ve hayırseverlere çağrı

Yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki çalışmada kendilerine destek olan başta Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür eden Başkan Çerçi, destek olmak isteyen hayırseverlerin www.yunusemre.bel.tr ya da 444 62 09 ve 0531 390 37 27 Whatsapp hatlarından kendilerine ulaşmalarını istedi.

Öte yandan Başkan Çerçi, aşevi kurulması çalışmalarına devam edildiğini ve aşevi ile de vatandaşlara gıda desteğini sürdüreceklerini söyledi.

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