banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?
Süresiz nafaka tarih mi oluyor?

Yunanistan’ın mülteci zulmü bitmiyor

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı zulmü 4 dilde anlatan 175 görselli albüm yaptıklarını ve albümü birçok ülkeye göndereceklerini söyledi.

Haberde İnsan 08.02.2022, 09:12
Yunanistan’ın mülteci zulmü bitmiyor

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı zulmü 4 dilde anlatan 175 görselli albüm yaptıklarını ve albümü birçok ülkeye göndereceklerini söyledi.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, “Avrupa’nın mültecilere karşı takındığı acımasız tutum uzun bir süredir devam ediyor. Ülkelerindeki savaştan kaçarak Avrupa’da yeni bir gelecek inşa etmeye çalışan mülteciler özellikle Yunanistan tarafından bilinçli ve sistematik bir şekilde uygulanan insanlık dışı tavırlarla karşı karşıya kalıyor. Avrupa Birliği üyesi bir ülke olan Yunanistan, AB Temel Haklar Şartı’nı, 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nı hiçe sayarak mültecilere acımasızca işkence ediyor. Bu antlaşmayla, sığınmacılara ilişkin ’geri göndermeme’ ilkesi kabul edilmiştir. Bu temel ilkenin esas dayanağı 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’dir. Sözleşme açık bir şekilde, ülkelerin sınırlarına ulaşmış sığınmacıların her ne şekilde olursa olsun geri gönderilmeyeceğini hükme bağlıyor. Ayrıca Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Kurumu (FRONTEX) ilklerine göre de sınır dışı koşullarının oluşması halinde bile ihraç işlemlerinin güvenli, onurlu ve insani şartlarda yapılması kabul edilmiştir” dedi.

Yunan hükümetinin göçmen politikasının, hukuk dışı ve insani yönü olmayan bir anlayışa dayandığını ifade eden ASİMED Başkanı Eğilmez, “Ancak Yunan makamları Ege Denizi’nde ’geri itme’ iddialarını kabul etmeyerek, bu tür haberlerin Türkiye tarafından üretildiği iftirasını ortaya atmaktadır. Ancak bu hususta Atina’dan yapılan açıklamaların tamamen yalan olduğu bağımsız kuruluşlar tarafından da kabul edilmektedir. Öyle ki, birçok mülteci ve insan hakları örgütü, Yunan makamlarının uluslararası hukuku ve temel Avrupa değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan’ı açıkça kınamışlardır. Dahası Türkiye dışından çok sayıda gazeteci Yunan güvenlik güçleri ve onların taşeronlarının Ege Denizi’nde mültecileri geri itmesini raporlamış ve karşılaştıkları insanlık dışı manzarayı tüm detaylarıyla uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmuşlardır. Yapılan araştırmalar dikkate alındığında Yunan makamlarının sadece denizde yakalanan göçmen botlarını Türk karasularına geri itmediğini, aynı zamanda adalara çıkmayı başarmış sığınmacıları da yakaladığı, Türk karasularına sürükleyip bıraktığını işaret etmektedir. Mesela Midilli adasında oldukları fotoğraflar ve elektronik veriler aracılığıyla kanıtlanan kişilerin, daha sonra botlarla Yunan yetkililer tarafından Türk karasularına terk edildiği bir çok delille kanıtlanmıştır” diye konuştu.

“Yunan otoriteleri hukuki yolu izlemek yerine insanları tehlikeli koşullarda sınır dışı etme yolunu tercih ediyor”

Eğilmez, “Yunanistan’ın uluslararası sözleşmeler uyarınca göçmenleri güvenli bir şekilde karaya çıkartması, kayıt altına alması ve uluslararası korumaya gereksinim duyup duymadıklarını araştırması gerekiyor. Fakat Yunan otoriteleri bu hukuki yolu izlemek yerine sığınma sürecini işletmeden insanları tehlikeli koşullarda sınır dışı etme yolunu tercih ediyor. Avrupa’da hızla yayılan yabancı düşmanı politika, Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik eylemlerini örtülü bir şekilde desteklemektedir. Örneğin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Mart 2020’de Yunanistan ziyareti sırasında ifade ettiği, ’Bu sınır sadece bir Yunan sınırı değil, burası aynı zamanda Avrupa sınırı’ sözleri ve ardından Yunanistan’ı ’Avrupa’nın kalkanı’ şeklinde nitelendirmesi, mülteci meselesinde AB ile Yunanistan arasındaki ilişkinin jeopolitik boyutunu gözler önüne sermektedir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaptığı açıklamada Türkiye-Yunanistan sınırındaki Yunanlı güvenlik güçleriyle, Yunan hükümetinin organize ettiği silahlı sivillerin, mültecileri ve göçmenleri zorla alıkoyduklarını, cinsel veya başka şekillerde tacize maruz bıraktıklarını, eşyalarını gasp ettiklerini ve giysilerini çıkarttıktan sonra Türkiye’ye zorla geri döndürdüklerini belirtti. Buna rağmen ne yazık ki Yunanistan tarafından uygulanan bu insanlık dışı tavır, Avrupa Birliği’nin üst düzey yetkilileri tarafından övgüyle karşılanarak, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Kurumu (FRONTEX) aracılığıyla da desteklenmiştir” açıklamalarında bulundu.

“Yunanistan, sınırlarını dışına ittiği 19 mülteci donarak hayatlarını kaybettiler, bu durum insanlık tarihine kara lekedir”

Yunan devletinin uyguladığı şiddet politikasının kayıtlara geçmiş sayısız örneği olduğunu belirten Eğilmez, “Örneğin, eşi ve çocuklarıyla seyahat eden Suriyeli yaşadıklarını şöyle dile getiriyor. ’Yunanlı güvenlik güçleri aramak bahanesiyle defalarca karımın göğüslerine dokunduktan sonra başörtüsünü açıp, pantolonunu çıkartmaya çalıştılar. Onları durdurmaya çalıştığımda beni yumruklarıyla, kalın plastik bir çubuk ve metal bir sopayla feci şekilde darp ettiler. 2 yaşındaki kızımın kafasına kalın plastik bir çubukla vurdular. Kızımın kafasındaki morluk hala duruyor.’ İnsan Hakları İzleme Örgütü bu durumu da mağdur ve şahitlerin ifadeleriyle raporlamıştır. Görüşülen kişiler, çok sayıda vakada, aralarında kadınların da bulunduğu mültecilerin, silahlı adamlar tarafından, iç çamaşırlarıyla kalana dek soyulduklarını ve Meriç nehrini bu şekilde geçerek Türkiye’ye geri dönmeye zorlandıklarını anlattılar. Daha bir kaç gün önce Yunanistan, sınırlarını dışına ittiği 22 mülteciden 19’u yazık ki donarak hayatlarını kaybettiler. Bu elim olay, Yunan tarihinde defalarca şahit olduğumuz Yunan mezalimin son örneği olarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan’ın mültecilere uyguladığı zulmü 4 dilde anlatan 175 görselli albüm hazırlandı”

Eğilmez, “Dernek olarak, Yunanistan’ın mültecilere karşı yürütmeğe devam ettiği her türlü hukuka ve birçok anlaşmaya aykırı politikayı ve insanlık açısından utanç verici eylemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin insanlık sevgisi ve şefkat dolu politikasını, 4 dilde hazırladığımız 175 görselli bir albümle, tüm dünyaya anlatmaya başladık. Bir ay sürecek faaliyetimiz sonunda yaklaşık 200 bin mail atmış olacağız. Başka bir değişle dünya ülkelerinin önde gelen politikacı, gazeteci, sivil toplum önderi ve aktivistine Yunan Mezalimini anlatmış olacağız” açıklamalarında bulundu.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11