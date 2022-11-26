Yunanistan’ın bastonları Türkiye’den

Dünyanın yaşlı nüfusa sahip ülkeleri sıralamasında ilk 5’te yer alan Yunanistan’a güç ve asaletin simgesi olan bastonlar Gaziantep’ten gidiyor.

Dünyanın yaşlı nüfusa sahip ülkeleri sıralamasında Japonya, İtalya, Portekiz ve Finlandiya’nın ardından 5. sırada yer alan Yunanistan’a, Türkiye’nin sedef kakma bastonlarının yapımında önemli bir merkez olan Gaziantep’te yapılan bastonlar gönderiliyor. Güç ve asaletin simgesi olan bastonlarda sedef işlemeciliği de yapan baston ustası Yaşar Geçer, günlerce süren uğraşın ardından yaptığı yılan, kartal, at figürlü bastonları Ankara üzerinden Yunanistan’a gönderiyor. Sedef işlemeli ve ceviz ağacından yapılan bastonların dünya genelinde bilindiğini belirten Geçer, en fazla ilgiyi ise Yunanistan’ın gösterdiğini kaydetti. Geçer, "El sanatları ile ün kazanmış Gaziantep, ününe ün kazandırmaya devam ediyor. Gaziantep’in bastonları Yunanların vazgeçilmezi haline geldi. Sanatımız çok beğeniliyor, rağbet görüyor. Yerli ve yabancılardan ilgi görüyoruz ama bastonlarımızı en çok Yunan halkına satıyoruz" dedi.

Bastonları Ankara ve İstanbul’a, oradan da Yunanistan, Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gönderdiklerini anlatan Göçer, "Bastonun kalbi de Gaziantep’te atıyor. Gaziantep sadece baklavası, fıstığı, kebabı ile meşhur değil, el sanatları ile çok tanınan ve beğenilen bir kent. Ürettiğimiz bastonları Almanya’ya satıyoruz. Gelen müşteriler İngiltere’ye de, Hollanda’ya da götürüyor. Buradan biz İstanbul ya da Ankara’daki müşterimize satıyoruz. Onlar da ürettikleri özel kutularla Yunanistan, Almanya, İngiltere, Hollanda gibi yabancı ülkelere gönderiyorlar" diye konuştu.

Gaziantep bastonlarının en önemli özelliklerinden birinin sedef işçiliği olduğunu anlatan sedefkar Ahmet Bıyık ise, kendisinin baba mesleği olan sedef ustalığına devam eden bir devlet sanatçısı olduğunu ifade etti. At, kartal, yılan gibi çeşitli figürlerin işlendiği bastonlara sedef işlemenin yapımını anlatan Bıyık, "Eğimli bastonlar, asalar yapıyoruz topuz başlıklı. Standartların üstünde eğimli bastonlarımızın uzunluğu normalde 95 santim oluyor. 135 santim olan büyük asalar da yapıyoruz. Boyları uzun, genellikle eğim başlıklıları tercih ediyorlar. Yaptığım eserlerin eşi benzeri yoktur. Çok ağır ve ince işçilikler yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Çok ince detaylı çalışıyorum. Bastona ilgi çok güzel. Koleksiyonluk ürünler yapıyoruz. Yani normal bir bastonumuz sade işçilikte olanlar 5 günde bitiyor. Özel

işçilik olanlar 15 günde bitiyor" dedi.

Yapılan bastonların fiyatının ise kullanılan malzeme ve sarf edilen emeğe göre değiştiğini kaydeden Bıyık, bastonları fiyatlarının 300 TL ile 6 bin TL arasında değiştiğini kaydetti. Bıyık, "Bastonlarımız 300’den başlıyor, 6 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşçiliğine göre değişiyor. Genelde emeği azsa fiyatı uygun, emek çoksa fiyat artıyor. İşçiliğine göre fiyatları değişiyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep’ten sadece bir ay içerisinde onlarca bastonun Yunanistan’a gönderildiği belirtildi.