Yunanistan’daki ihtiyaç sahibi soydaşlara yardım eli

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in Yunanistan ziyaretleri çerçevesinde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan kışlık giyim eşyaları, ihtiyaç sahibi soydaşlara ulaştırıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, anma töreni sonrasında da Selanik temaslarına devam etti. Selanik Türkiye Başkonsolosu Efe Ceylan’ı makamında ziyaret eden Yüksel, Ceylan ile istişarede bulunarak Süleymanpaşa’dan getirdiği hatıra eşyalarını takdim etti.

100 çocuğa kışlık giyim yardımı

Başkan Yüksel, bu yıl ilk kez Yunanistan’da yaşayan Türk soydaşlardan ihtiyaç sahibi olanlar için de anlamlı bir çalışmaya önayak oldu. Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan kışlık giyim eşyalarını ihtiyaç sahibi Türk soydaşlara ulaştırmak üzere Başkonsolos Ceylan’a teslim etti. Yapılan yardım ile 100 çocuğun kışlık giyim ihtiyacının giderileceği öğrenildi.

“Soydaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız. Yaklaşık on yıldır her anma etkinliğinde yer aldığımız Selanik’teki Atatürk Evi’nde bu yıl; ata toprağı Balkan coğrafyamızda yaşayan ihtiyaç sahibi soydaşlarımızın, kardeşlerimizin çocuklarına kışlık kıyafet yardımlarımızı ulaştırarak, ailelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Süleymanpaşa Belediyesi olarak 100 çocuğumuza kışlık giyim yardımında bulunduk. Bu konuda bize yardımcı olan Başkonsolosumuz Sayın Efe Ceylan’a şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.