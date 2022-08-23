Yunan vatandaş Çanakkale’de Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu

Yunan vatandaşı Serakou Emilia, Çanakkale İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İslam’ı araştırarak Müslüman olmaya karar veren, Yunan vatandaşı Serakou Emilia için Çanakkale İl Müftülüğünde ‘İhtida Merasimi’ düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde İl Müftü Vekili Mehmet Ali Bal, İslam dini hakkında bilgiler verdi. İhtida töreninde duygularını ifade eden Emilia; Müslüman olmak için İslamiyet’i araştırdığını Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İl Müftü Vekili Bal; "Allah katında tek din İslam’dır. Araştırmaları sonucunda İslam Dinini tercih ederek müslüman olan kardeşimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kendilerine güzel dinimizi öğrenmesi ve öğrendiklerini yaşayarak tatbik etmesini temenni ederim Allah’ü Teâlâ kardeşimize bundan sonraki hayatlarında rızasına uygun bir hayat sürdürmelerini nasip eylesin" dedi.

Müslüman olan Yunan vatandaşı Serakou Emilia’ya, Müftü Vekili Bal tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve Almanca meali ile İslam İlmihali hediye edildi.