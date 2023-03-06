Yüksekova’ya yerleşen depremzedelere ücretsiz kişisel bakım hizmeti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yerleşen depremzedelerin tüm kişisel bakımları ücretsiz karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve toplamda 11 ili etkileyen depremlerin ardından Yüksekova’ya yerleşen depremzede ailelere yönelik çalışmalar devam ediyor. Yüksekovalı kadın kuaförler, deprem felaketinden etkilenen kadınlara saç kesimi ve cilt bakımı yaptı. Kuaför Saniye Demir, ilçeye gelen depremzedelere ücretsiz bir şekilde kişisel bakımlarını yapacaklarını belirterek, "Gelen misafirlerimizin yeri baş göz üstünedir. Biz de onlara güzel bir ortam hazırladık. Bu çalışma dönüşümlü olarak her hafta devam edecek. Hepsine tekrardan geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan ise depremzedeler için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyerek, "Tüm arkadaşları aile destek merkezinde ağırlayacağız. Kurslarla onlara desteklerimizi sağlayacağız. Programı düzenleyen tüm kuaför arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Örnek bir davranış sergilediler" ifadelerini kullandı.

Kuaför işletmecisi Kajin Keği de, Yüksekova’ya gelen depremzede ailelere destek olmak istediklerini belirterek, "Tüm çalışmalarımız onlara ücretsizdir. Onlar Yüksekova’da olduğu sürece bizler onların her konuda yanlarındayız. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın inşallah" şeklinde konuştu.