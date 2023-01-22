Yüksekovalılar İsveç’te Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan’ın çirkin eylemine karşı sabah namazında dualarla tepki gösterdiler

ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan’ın çirkin eylemine karşı sabah namazıyla camileri doldurdular.

Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı aşırı sağcı Rasmus Paludan, bir kez daha Kur’an-ı Kerim’i hedef almasıyla Müslüman ülkelere karşı skandal eylemini gerçekleştirirken, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Tüm dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşanan vatandaşlar Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin ve skandal eyleme tepki gösterdi. Yüksekova merkez ve köylerinde yaşanan vatandaşlar sabah namazında camileri doldurdu. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan Merkez İhsaniye Camisinde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar ilk olarak cami imamının okuduğu Kur’an tilavetini dinlediler. Kılınan sabah namazının ardından eller semaya açılarak, Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin eylem için dua edildi.