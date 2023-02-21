Yüksekovalı öğrencilerden depremzedelere odun sobası

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki öğrenciler tarafından üretilen 110 odun sobası depremzedelere gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremler sonrası yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri de deprem bölgesinde kullanılmak üzere soba üretimine başladı. 15 kişinin katılımıyla lisenin atölyesinde yapılan çalışmalar sonucunda ilk etapta tamamlanan 110 adet soba depremzedelere gönderildi.

Atölyede incelemelerde bulunan Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, kaymakamlığın organizasyonda tüm Yüksekovalıların el ele vererek 30’un üzerinde kamyon ve tır dolu malzemeleri deprem bölgelerine gönderdiklerini belirterek, “Yüksekova ilçemizde 210 ailemiz, 683 nüfusumuzu biz misafir ettik. Yüksekovalılara teşekkür ediyorum; evlerini, kapılarını, gönüllerini açtılar. Hiçbir para ve kira talep etmeden 210 aileyi evlerinde barındırıyorlar. Bizdeki bu beraberlik anlayışı olduğu sürece her felaketin üzerinden geleceğiz inşallah. Bizler de kalbimizden ve gönlümüzden onların acılarını ve üzüntülerini hissediyoruz. Onların acılarına, üzüntülerine bir nebzede olsun ilaç olmaya çalışıyoruz. İnşallah depremin yaralarını sarıncaya kadar yardımlarımız devam edecektir. Bugün Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencileri bir araya gelerek deprem bölgesi için 110 adet soba ürettiler. Bu sobaları birazdan deprem bölgelerine göndereceğiz” dedi.

Yüksekova Kaymakamı Çimşit’e, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Feyzi Yıldırım, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael de eşlik etti.