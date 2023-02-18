Yüksekovalı kardeşlerden depremzedelere anlamlı bağış

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nazar (11), Mazlum (10) ve Medine (6) Erhan isimli kardeşler, biriktirdikleri harçlıklarını AFAD’ın banka hesabına aktararak yetkililere dekontunu teslim ettiler.

Asrın felaketinin yaşandığı merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7’lik deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’ı vurmasıyla on binlerce kişi hayatını kaybederken, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 11 ilin hasar görmesiyle tüm Türkiye’de depremzedelere yardım seferberliği yapmaya başladı. Yüksekova ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesinde yaşayan Nazar (11), Mazlum (10) ve Medine (6) Erhan isimli kardeşler, biriktirdikleri okul harçlıklarını depremzedelere göndermek için babalarının vasıtasıyla bankadan AFAD’ın hesabına yatırıldı. Baba Abdulhaluk Erhan bankadan aldığı dekontu, çocuklarıyla beraber Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit’e teslim ettiler. Makamda bir süre oturan Erhan ailesine Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, çocukların böyle anmalı ve duyarlığından dolayı hepsine tek tek tek teşekkür etti. Çocuklarının bu davranışı kendisi için herşeye değer olduğunu ifade eden baba Abdulhaluk Erhan, ‘’Çocuklarım topladıkları harçlıklarını depremzedelere bağışladılar. Ben onların adına çok sevindim çünkü böyle bir günde davranışları herkese örnek olur inşallah. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın inşallah. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum hepimizin başı sağolsun’’ dedi.

Bugün çok mutlu olduklarını ifade eden Nazar Erhan, ‘’Depremzede kardeşlerimize çok üzülüyoruz. Onlara çok üzülüyoruz. Bizde kardeşlerle beraber harçlıklarımızı depremzede kardeşlerimize gönderdik. Elimizde geldikçe onlara yardım edeceğiz ve onların yanında olacağız. Sağolsun babamız da bizim harçlıklarımızı bankadan yatırarak yetkililere teslim ettik’’ ifadelerini kullandı.