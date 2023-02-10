Yüksekovalı kadınlardan depremzedeler için ekmek pişirme seferberliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan kadınlar, deprem bölgesindeki vatandaşlar için tandır ekmeği pişirmeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardımlar devam ederken, Yüksekova ilçesinin mahalle ve köylerinde yaşayan kadınlar ise tandırlarda ekmek pişirerek depremzedelere destek oluyor. Günün ilk ışıklarıyla tandırın başına geçen kadınların pişirdikleri ekmekler, poşetledikten sonra Yüksekova’da deprem için kurulan merkeze ulaştırılmak üzere görevlilere teslim ediliyor.

Elinden gelse gece gündüz ekmek pişireceğini ifade eden Tuba Çakır, "Depremzede kardeşlerimiz için ekmek pişiriyoruz. Ben bu konudan bahsedildiğinde çok duygulanıyorum. Elimizden geldikçe biz de bu yardımlarda bulunuyoruz. Allah yardımcıları olsun, hepsine dua ediyoruz. Bu zor günleri atlatacağız inşallah. Baktık somun ekmek hemen bayat oluyor, biz de karar verdik ve lavaş ekmeği yapmaya başladık. Çünkü 1 ay dayanabilir lavaş ekmeği. İnşallah herkes bu hayra katılır ve ekmek yapar" dedi.

Necla Atlı ise depremzedeler için ekmek yapma seferberliğine başladıklarını söyleyerek, "Allah’tan ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Bu acının tarifi yok. Elimizden geleni yapmak için herkes elini taşın altına koymuş durumda. Biz de depremzedeler için ekmek yapmaya başladık. Tandır ekmeği bozulmadığı için bunu yapmaya karar verdik. İnşallah kısa sürede bu süreç biter" ifadelerini kullandı.