Yüksekova’da zorlu kış hazırlığı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Dilektaş köyünün Çalımlı mezrasında yaşayan vatandaşlar, kışın yakacakları odunları 2 bin rakımda toplayarak 5 kilometre boyunca sırtlarında taşıyorlar.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaş köyünün Çamlı mezrasında yaşayan vatandaşlar, zorlu kış hazırlığına başladılar. 2 bin rakımlı dağlarda toplanan odunları sırtlarına alan vatandaşlar, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek evlerine ulaşıyor. Yolların bozuk olmasından dolayı ağaçların bulunduğu alana hiçbir aracın gidemediğini ifade eden köylüler, zorlu kış mesailerinin sürdüğünü belirttiler.

Dağın eteklerinde topladıkları odunları sırtlarında taşıdıklarını dile getiren Bulut Karaman, “Kışın yakacağımız odunları 2 bin rakımlı dağın eteklerinde topluyoruz. Topladığımız odunları oradan da sırtımıza alarak tekrar tüm zorluklara rağmen taşıyoruz. Malum yolumuz da iyi olmadığı için araçlarda giremiyor. Bizde kendi imkanlarımızla tüm tehlikelere rağmen odunları 5 kilometre boyunca sırtımızda taşıyarak köye götürüyoruz” dedi.