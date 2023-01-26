Yüksekova’da camiler doldu, eller semaya kalktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla camiler doldu, eller semaya kalktı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da vatandaşlar Regaip Kandili’ni idrak etmek için camilere akın etti. Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi 3 ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Yüksekova İlçe Müftülüğü tarafından ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan Merkez İhsaniye Camisi’nde program düzenlendi. Camilere akın eden Yüksekovalılar, geceyi namaz ve dualarla idrak etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutulurken, Türkçe ve Kürtçe ilahiler okundu.

"Regaip Kandili’nde eller kuraklık ve Kur’an-ı Kerim için kalktı’’

Yüksekova İlçe Müftülüğünde Din Hizmetleri Uzmanı Ersin Yakut, yaptığı açıklamada, "Allah’a şükürler olsun 3 aylara ulaştık. Rabbim bu 3 ayları Recep, Şabanı ve Ramazan’a ulaşmayı eylesin. Özellikle bu ayın başlangıcı olan Recep ayını Cuma’ya bağlayan geceyi, değerli cemaatimizle kıymetli kardeşlerimizle idrak ettik. Okunan Kur’an-ı Kerim, mevlidi şerif, Türkçe ve Kürtçe ilahiler okuduk. Dualar edildi. Bugün cemaatimizin camilerimize gelmelerinden dolayı çok memnuniyet duyduk. Rabbim bu cemaatimizin sayısını daha da fazla etsin inşallah. Bereketini, mağfiretini, rahmetini bizden rabbim bizden esirgemesin. Ülke olarak çok günler geçiriyoruz. Bütün ülkeyi hemen hemen sarmış durumda olan kuraklık var. Rabbim yağmurlarını, bereketlerini, rahmetini bütün ehli İslam beldelerinde eksik etmesin. Çünkü bu yağmurlar olmadığı zaman bütün varlıklar zarar görüyorlar. Rabbim bizi bununla imtihan eylemesin inşallah. Biz özellikle bu günler buna üzülüyoruz. Yüce Kur’an’ımıza gerçekten büyük hakaretler yapılıyor. Kur’an yakılıyor. Biz bu yapılan hakarete, çirkin eyleme karşı hepimiz sesimizi yükseltmeliyiz. Öyle bir zamandayız ki Kur’an-ı Kerim yakılıyor. Biz asla bu yapılan hakareti kabul etmiyoruz. Bizim ümidimiz, bütün inancımız, bütün yaşayışımız bu Kur’an içindir, bu yol içindir, Peygamberlerimizin güzel yolu içindir. Eğer biz yarın mücadele etmezsek, yarın, öbür gün hepimiz pişman olacağız ve ahirette hüsrana düşenlerden olacağız. Duamız şu ki, Rabbim bu geceler hürmetine hepimizi affeylesin. Bu gecenin hürmetine, bereketini, mağfiretini, bizlerden esirgemesin. Biz Rabbim biz Kur’an yolunda ayırmasın inşallah’’ dedi.