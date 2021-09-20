Yüksekova’da bir yıllık husumet barışla son buldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde Büyüksu ve Eraslan aileleri arasında bir yıl önce yaşanan husumet, verilen barış yemeğiyle son buldu.

Yüksekova ilçesinin İran’ın sıfır noktasında bulunan Esendere beldesinde bir sene önce Büyüksu ve Eraslan aileleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti, Olaydan sonra devreye giren Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, kanaat önderleri Teoman Zeydan, İdris Öner, Cevher Keremoğlu ve Necmettin Yalçın aileleri barıştırdı. Esendere beldesinde bir araya gelen aile bireyleri, imamın duasının ardında tokalaşarak barıştı.

Barış yemeğinde konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, husumetlerin çok fazla uzatılmaması gerektiğini belirterek, “Çünkü burası küçük bir yer, herkes birbirinin yüzüne bakıyor. Neresi olursa olsun huzurun sağlanması için her şey yapılmalı. Çünkü bu olaylardan dolayı herkesin tadı tozu kaçıyor. Artık isteğimiz bu olayların bir daha yaşanmaması ümidiyle buraya gelen herkese teşekkür ederiz” dedi.

“Barış artık Esendere’ye mutluluk getirecek”

Bölgede yaşanan olayların herkesi etkilediğini dile getiren AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de, “Bir ailenin huzursuzluğu tüm Esendere’nin huzursuzluğudur. Bizde bu huzursuzluğun bitmesinin erdemliğinin içerisindeyiz. Hep beraber bugün olduğu gibi çözüme yol aldık. Bugün bu barışın sağlanmasında emeği geçenlerine hepsine teşekkür ederiz. İnsanın dili, dini, kimliği, siyaseti ne olursa olsun biz hepimiz kardeşiz. Hepimiz birbirimizi kucaklamalıyız. Biz birbirimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimiz zaman, en iyi insan ve en iyi Müslüman oluruz. Artık bundan sonra ki bütün kırgınlıklarımızı el ele verip çözebiliriz. Bu barışa katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“Beldemizin artık barışa, huzura ihtiyacı var”

Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu ise “Bu barışa katkı sağlayan devlet büyüklerimize, kanaat önderlerimize herkese teşekkür ediyorum. Artık biz beldemizde kan, gözyaşı istemiyoruz. Gözü yaşlı anneler, babalar istemiyoruz, yetim çocuklar istemiyoruz, cezaevlerinde çürüyen gençler istemiyoruz. Bu beldenin beraberliğe, birliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Umut ediyorum ki, bu barış beldemizde, bölgelerimizde devam eden tüm husumetlerin barışa vesile olmasını diliyorum. Allah bir daha böyle tatsız olayları beldemizde yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Teoman Zeydan’ın da bir konuşma yaptığı barış yemeğine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Hikmet Kaya, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabahattin Kepenek, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Özcan, Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Nurettin Çalış, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İzzetin Metin, Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, avukatlar, imamlar, muhtarlar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.