Yüksek lisanslı genç örgücü

Amasya’da yaşayan spor yöneticiliği yüksek lisans mezunu Berkay Mert Özyurt (28), annesinin usta öğreticiliğini yaptığı örgü kursunun tek erkek kursiyeri olarak dikkat çekiyor. 5 yıl önce örgüye merak salan gencin ürettiği atkı, bere ve kazakları gören kadınlar fotoğraflarını çekip çocuklarına örnek gösteriyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi spor yöneticiliği yüksek lisans mezunu olan Berkay Mert Özyurt, memleketi Amasya’da otizmli çocuklara yönelik yüzme eğitimi vermeye başladı. 5 yıl önce de annesinden örgü yapmaya öğrenen Özyurt, kalan zamanlarını değerlendirip yeniden annesinin öğrencisi olmak için Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi’nin yolunu tuttu. Köşesine geçip hummalı bir şekilde atkı, bere ve kazak örmeye başlayan genci görenler şaşırdı. Fotoğraflarını çekip kendi çocuklarına bile gönderenler oldu.

Kışlık giysilerini kendi örüyor

Kışlık giysilerini kendi elleriyle örmekten mutluluk duyan genç adam, “Çevremde benim gibi ören genç adam maalesef yok. Yaş fark etmeksizin her erkeğe el işi yapmayı öneriyorum” dedi. Bütün örgü teknikleri öğrenen oğluyla gurur duyan anne Ceyhan Özyurt da, düzenlenen kurslara kadın, erkek herkesi davet etti.

Kadınlar çocuklarına örnek gösteriyor

Kursa geldiğinde karşısında örgü yapan genci görünce çok şaşıran kursiyerlerden Özgül Kaya, “Oğlumun arkadaşı çıktı. Hiçte rahatsız olmadık. Örgü yaparken fotoğrafını çekip oğluma da gönderdim” diye konuştu. Adeviye Marazoğlu ise telefon ve bilgisayar ekranı bağımlısı olan gençlere de örgü yapan Berkay’ı örnek gösterdi.