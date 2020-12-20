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Yüksek gerilim hattı çalışanlarının zorlu mesaisi
Hatay’da elektrik aktarımını sağlayacak yüksek gerilim hattında işçiler yerden metrelerce yükseklikte çalışıyor.
Haberde İnsan 20.12.2020, 16:28
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Hatay’da elektrik aktarımını sağlayacak yüksek gerilim hattında işçiler yerden metrelerce yükseklikte çalışıyor.Hatay’ın Payas, Dörtyol ve İskenderun ilçeleri arasında elektrik aktarımını sağlayacak yüksek gerilim hattında çalışmalar sürüyor. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş (TEİAŞ) tarafından il genelinde kurulan yüksek gerilim hattında çalışan işçiler sabahın ilk ışıklarıyla görev bölgelerine dağılıyor. İşe başlamadan güvenlik tedbirlerini alan işçiler, yerden metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde birçok riski göze alarak yüksek gerilim hattında çalışma yürütüyor.
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