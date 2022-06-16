Yük treninin altında kalarak can veren belediye işçisi toprağa verildi

Karabük’te hemzemin geçitte yük treninin altında kalarak hayatını kaybeden Abdülsamet Tunç (24), kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, meydana gelen hemzemin geçitten bariyerler kapalı olmasına rağmen karşıya geçmeye çalışan Karabük Belediyesi temizlik işçisi Abdülsamet Tunç (24), gar istikametine gitmekte olan DE 22 078 sayılı yük treninin altında kalarak feci şekilde can verdi. Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Tunç için Cumayanı Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tunç’un yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tunç’un naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.