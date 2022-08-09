YTB dönüş yolunda yurt dışındaki vatandaşları uğurluyor

İzin dönemlerinde karayolu ile Türkiye’ye gelen vatandaşları yurt içinde ve yurt dışındaki sınır kapılarında karşılayan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), dönüş yolunda da yalnız bırakmayarak uğurluyor. YTB tarafından Kapıkule Sınır Kapısı’nda oluşturulan alanlarda vatandaşlar dinlenme imkanı bulurken, oyun parkurlarında ise minikler eğlenebiliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yaz sezonunda büyük çoğunluğu Avrupa’da yaşayan vatandaşların karayolu ile hem Türkiye’ye geliş hem de yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuklarının rahat ve huzurlu geçmesi için çalışmalar yürütüyor. YTB, Sırbistan sınır kapılarından Kapıkule Sınır Kapısı’na kadar birçok noktada hem karşılama hem de uğurlama faaliyetlerine imza atıyor. Bu noktalarda vatandaşların birçok ihtiyacı karşılanırken, çocuklara ise hediyeler sunuluyor.

İzin dönemlerini memleketlerinde akrabalarıyla geçiren vatandaşların yaşadıkları ülkelere olan dönüş yolculukları şu günlerde başlamış durumda. Geçtiğimiz yıl YTB tarafından Kapıkule Sınır Kapısı’nda geniş bir alanda oluşturulan dinlenme ve oyun alanları tekrar açıldı. Anadolu’nun farklı şehirlerinden yola çıkan vatandaşlar, Türkiye’den ayrılmadan önce YTB tarafından oluşturulan bu alanlarda dinlenme imkanı bulurken, çocuklar ise oyun parkurlarında doyasıya eğleniyor.

İkramlar, dinlenme ve çocuk oyun alanları

YTB’nin vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda her yıl hazırladığı dinlenme ve oyun sahalarını içeren alan, bu yıl tekrar hizmete açıldı. Bu alanda, Türkiye’nin dört bir yanından yaşadıkları ülkelere yolculuğa çıkan vatandaşların, Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluk durumlarında rahatça bekleyebilecekleri dinlenme bölümleri bulunuyor. Bunun yanında, vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacakları birçok hizmet de sunuluyor. Vatandaşlar için hazırlanan stantlarda ise; çay, kahve ve su ikramı yer alıyor. Alanda oluşturulan sinema salonu, langırt, masa tenisi, satranç ve penaltı atışı gibi aktivitelerde de gençler ve çocuklar doyasıya eğleniyor. Bunların yanında ise YTB çalışmalarının bulunduğu YTB Yayınları ve minikler için hazırlanan TRT Çocuk Özel sayısı dağıtılıyor.