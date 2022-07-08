YTB Başkanı Eren’den bayram mesajı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yayımladığı mesajında yurt dışındaki vatandaşların, soydaş ve akraba coğrafyalar ile Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Bayramın yurt dışındaki vatandaşlar için ana vatan Türkiye’ye geliş süreciyle de denk düştüğünü hatırlatan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB olarak izin dönemini ve bayram sevincini ana vatan Türkiye’de geçirmek için memleket yoluna düşen vatandaşların heyecanını paylaştıklarını belirterek, “Bu bayram da Avrupalı Türkler için yaz izin ve tatil dönemine denk geldi. Dolayısıyla Avrupa’daki insanımız hem memleket sevincini hem de bayram sevincini birlikte yaşıyor. Pandeminin etkilerinin de artık geride kalmaya başlamasıyla bu yıl gelişlerde yoğunluk bekliyoruz” dedi.

Eren, mesajında, YTB olarak yine hem bayramda hem de bu süreç boyunca gerek Sırbistan sınırlarında gerek Kapıkule’de gerekse de yurt içindeki faaliyetlerle, yurt dışından gelecek olan vatandaşların her türlü ihtiyacında yanında olacaklarını vurguladı. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarla beraber YTB’nin asli görev alanları çerçevesinde olan dünyadaki soydaş ve akraba toplulukları ile Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin mübarek Kurban Bayramını tebrik eden Abdullah Eren; “Rabbim inşallah sağlık ve sıhhat içerisinde birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek nice bayramlara erişmeyi nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

“Türkiyemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzura, barışa, birliğe, dirliğe ve iyiliğe vesile olsun”

Gerek Avrupa’dan Türkiye’ye yolculuk yapacak, gerekse yurt içinde seyahatlerde bulunacak uluslararası öğrencilerin trafiğe dikkatli bir şekilde çıkmasını ve trafik kurallarına uyarak memleketlerine, istikametlerine ulaşmalarını temenni eden YTB Başkanı Eren, “Kurban Bayramımız mübarek olsun. Türkiyemize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzura, barışa, birliğe, dirliğe ve iyiliğe vesile olsun” dedi.