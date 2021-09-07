YTB Başkanı Eren, ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabrini ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya’nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında katledilen vatandaşların kabirlerini ve NSU terör örgütü kurbanlarının anıtını ziyaret etti. Eren, “ırkçılığa hayır” mesajı vererek saldırıları hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya’da sürdürdüğü temasları çerçevesinde ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabirlerini ve anıtını ziyaret etti. Eren ilk olarak Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de ırkçı teröristler tarafından şehir merkezinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenleri kabirleri başında anarak; kurban yakınlarıyla bir araya geldi ve bir kez daha “ırkçılığa hayır mesajı” verdi. Eren sonrasında ise neo-Nazi ırkçı terör örgütünün ilk kurbanı olan ve 9 Eylül 2000 yılında iki NSU teröristi tarafından Nürnberg’de çiçek sattığı arabada katledilen Enver Şimşek’in vurulduğu yere gitti. Abdullah Eren burada, Almanya’nın Nürnberg kentinde NSU tarafından katledilenler için yapılan anıtı ziyaret ederek bu saldırıları ve bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşları bir daha bu vb. acı olayların yaşanmaması için hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan YTB Başkanı Eren, Hanau’da yapılan ırkçı terör saldırısının davasının takipçisi olacaklarını da ifade ederek; yaşanan bu acı olayın unutulmaması için yakında belediyenin öncülüğünde Hanau’da bir anıtın hayata geçirileceğini söyledi. Abdullah Eren, çiçek sattığı arabada hayattan koparılan Enver Şimşek’i, diğer NSU kurbanlarını ve yaşanan bu ırkçı saldırıları bir daha yaşanmasın diye unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını aktardı.