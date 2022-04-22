YTB Başkanı Eren: “Balkanlar’dan büyük göç dalgası var”

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Balkanlar’dan büyük bir göç dalgası olduğunu vurgulayarak, "Bizler Balkanları boş bırakmayacağız. Nüfusumuzu azaltmayacağız. Sizlerin yaptığı çalışmalar iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlayacak" dedi.

Edirne’de Batı Trakya Öğrenci Birliği tarafından Meriç Nehri kenarındaki bir tesiste iftar programı düzenlendi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Edirne’de eğitim gören Batı Trakyalı öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı ve dualar edildi.

Batı Trakyalı öğrencilerle bir araya gelen Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları YTB Başkanı Abdullah Eren, ata toprağı Batı Trakya’dan gelen ve Edirne’de eğitim alan öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Batı Trakya’dan verdikleri bursların âdetini arttırdıklarını söyleyen Eren, Türkiye’nin dört bir tarafından öğrencinin Edirne’de öğrenim gördüğünü hatırlattı. Batı Trakya’da zor şartlar altında yaşandığına değinen Eren, "Bizi biz yapan dilimiz, dinimiz, inancımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz, öz benliğimiz. Bunun da merkezinde dinimiz var, ikincisi de dilimiz var. Dil kültürün taşıyıcısı. Dilimizi çok iyi anlayacağız, konuşacağız ve çok iyi ifade edeceğiz" diye konuştu.

Böyle bir iftar sofrasında bir arada olmanın bize mutluluğunu yaşadıklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, öğrenci hareketini çok değerli bulduğunu belirtti.

"Birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz"

Batı Trakya Öğrenci Birliği Başkanı Ceyda Efendi, birliğin amacının topluma hizmet etmeyi gaye edinen, milli ve manevî değerlere sahip çıkan, sorumluluk alabilen gençlere amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda yardımcı olmak olduğunu ifade etti. Edirne’de okuyan Trakyalı öğrencilerin yıllardır süren temsil yetersizliğini gidermek, birlik ve beraberlik içinde olmalarını sağlamak, sosyalleşmelerinde destek olmak ve ilişkilerini geliştirmek en büyük amaçlarımızdan birisi olduğunu belirten Efendi, gerçekleştirdikleri etkinliklerle birlik ve beraberliği pekiştireceklerini söyledi.