Yörüklerin ‘Kardeşlik Göçü Kortej Yürüyüşü’ gerçekleştirildi

Adana’da 18’incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Kardeşlik Göçü Kortej Yürüyüşü gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yolumuza birlik, dirlik ve kardeşlik içinde devam edeceğiz” dedi.

Adana’da 18’incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Kardeşlik Göçü Kortej Yürüyüşü Turgut Özal Bulvarı’nda başladı. Yaklaşık 100 kişilik grup Hoca Ahmet Yesevi Otağı’na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

Yörüklerin göçünün canlandırıldığı yürüyüşte develer yoğun ilgi gördü. Bulvar üzerinde birçok vatandaş ellerinde cep telefonları ile yürüyüşü çekti.

Yürüyüş öncesi konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şunları söyledi:

“Bu birlik, dirlik, hikmet, sohbet, ahlak mesajı, ülkemizde gerilim siyasetinin üretilmeye, birtakım fay hatlarının tetiklenmeye, nefret siyasetinin yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde bizim bağışıklığımızın bu tip hastalıklara karşı birlik ve dirlik temelinde ne kadar kuvvetli olduğunu gösteren bir mesajdır. Ülkemizdeki birtakım fay hatlarını tetiklemeye çalışarak kin ve nefret tohumları ekmeye kalkanlara karşı Hoca Ahmet Yesevi’nin mesajıyla sesleniyoruz. Birlik ve dirlik mesajıyla bugün burada toplandık. Bu yürüyüşle birlikte hikmet, sohbet, ahlak diyerekten bu mesajı vereceğiz. Atatürk’ün dediği gibi, ’Toroslarda bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa korkacak bir şey yoktur.’ demişti, gördüğünüz gibi bütün Yörükler bütün Türkmenler burada. Yörük çadırlarını, Yörük Türkmenlerini, Yörük ve Türkmen obalarını temsilen burada bayrakları görüyorsunuz. Hemen Türk bayrağımızın arkasında bu bütün coğrafyamıza, bölgemize, ülkemizin her tarafına verilen bir mesajdır. Birlik, dirlik mesajıdır. Yörük Türkmen geleneğinin, Türkistan’dan bu tarafa yaşayan bu geleneğin yeniden canlandırılmasıdır. İnsanımızın mayasına bir kere daha selam durmaktır.”

Türk cumhuriyetlerinden gelen konuklar yürüyüşe ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla katıldı. Yörükler yürüyüşte yöresel kıyafetleriyle yer aldı.