banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu
“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”
“Turizmin kaybı 25 milyar dolar”
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı
Fenerbahçeli Frey Waasland-Beveren'e kiralandı

Yörük Ana’dan Torosların zirvesinde Mehmetçiğe dua

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA GİDEN ASKERLER İÇİN KURBAN KESEN YÖRÜK ANA DÖNDÜ DEVECİ, KOYUNLARINI OTLATTIĞI TOROSLAR'IN ZİRVESİNDE MEHMETÇİK İÇİN DUA EDİYOR.

Haberde İnsan 30.09.2020, 13:39
Yörük Ana’dan Torosların zirvesinde Mehmetçiğe dua

Zeytin Dalı Harekatı sırasında göreve giden askerler için kurban kesen Yörük Ana Döndü Deveci, koyunlarını otlattığı Torosların zirvesinde Mehmetçik için dua ediyor.

Hatay’dan Adana’nın en kuzeyindeki Tufanbeyli ilçesinin Katrangediği mevkisinde koyunlarını otlatan Yörük Ana Döndü Deveci, "Mehmetçik için duygulanıyorum. Ben dağda taştayım sizin ayaklarınıza taş değmesin başlarınıza iş gelmesin diye onların kökünü kazıması için dua ediyorum. Mavi vatanda mücadele eden, terörle mücadele eden tüm yavrularıma dua ediyorum. Gece gündüz durmuyorlar. Allah onların başına iş gelmeden döndürsün. Ağlaya ağlaya onlara dualar ediyorum" dedi.

Bu arada, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Yörük Ana’yı kaldıkları bölgede ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Başkan Ergü, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözünü hatırlatarak, “Yörük anamız Tufanbeyli’de misafirimiz. Burada koyunları, torunları ile güzel bir hayat sürüyor" dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0