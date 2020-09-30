Yörük Ana’dan Torosların zirvesinde Mehmetçiğe dua

Zeytin Dalı Harekatı sırasında göreve giden askerler için kurban kesen Yörük Ana Döndü Deveci, koyunlarını otlattığı Torosların zirvesinde Mehmetçik için dua ediyor.

Hatay’dan Adana’nın en kuzeyindeki Tufanbeyli ilçesinin Katrangediği mevkisinde koyunlarını otlatan Yörük Ana Döndü Deveci, "Mehmetçik için duygulanıyorum. Ben dağda taştayım sizin ayaklarınıza taş değmesin başlarınıza iş gelmesin diye onların kökünü kazıması için dua ediyorum. Mavi vatanda mücadele eden, terörle mücadele eden tüm yavrularıma dua ediyorum. Gece gündüz durmuyorlar. Allah onların başına iş gelmeden döndürsün. Ağlaya ağlaya onlara dualar ediyorum" dedi.

Bu arada, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Yörük Ana’yı kaldıkları bölgede ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Başkan Ergü, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözünü hatırlatarak, “Yörük anamız Tufanbeyli’de misafirimiz. Burada koyunları, torunları ile güzel bir hayat sürüyor" dedi.