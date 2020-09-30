Yörük Ana’dan Torosların zirvesinde Mehmetçiğe dua
ZEYTİN DALI HAREKATI'NA GİDEN ASKERLER İÇİN KURBAN KESEN YÖRÜK ANA DÖNDÜ DEVECİ, KOYUNLARINI OTLATTIĞI TOROSLAR'IN ZİRVESİNDE MEHMETÇİK İÇİN DUA EDİYOR.
Zeytin Dalı Harekatı sırasında göreve giden askerler için kurban kesen Yörük Ana Döndü Deveci, koyunlarını otlattığı Torosların zirvesinde Mehmetçik için dua ediyor.
Hatay’dan Adana’nın en kuzeyindeki Tufanbeyli ilçesinin Katrangediği mevkisinde koyunlarını otlatan Yörük Ana Döndü Deveci, "Mehmetçik için duygulanıyorum. Ben dağda taştayım sizin ayaklarınıza taş değmesin başlarınıza iş gelmesin diye onların kökünü kazıması için dua ediyorum. Mavi vatanda mücadele eden, terörle mücadele eden tüm yavrularıma dua ediyorum. Gece gündüz durmuyorlar. Allah onların başına iş gelmeden döndürsün. Ağlaya ağlaya onlara dualar ediyorum" dedi.
Bu arada, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Yörük Ana’yı kaldıkları bölgede ziyaret edip bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Başkan Ergü, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez” sözünü hatırlatarak, “Yörük anamız Tufanbeyli’de misafirimiz. Burada koyunları, torunları ile güzel bir hayat sürüyor" dedi.
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