Yöresel ’Zılha Bebekler’ kadınların yeni iş kapısı oldu

Patenti alınan Adıyaman’ın yöresel ‘Zılha Bebekleri’ kadınların yeni iş sektörü oldu.

Beş yıl önce kardeşinin düğününde annesi, yengesi ve teyzelerinin taktığı beyaz keten tülbentten (beyaz ağ) etkilenen ve bunları kitre bebeklere uygulayan Fatma Balki, yeni bir yöresel bebek ortaya çıkarttı.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezinde kitre bebek yapım kursu hocası olan Fatma Balki, yöresel başörtüsü olan beyaz keten tülbent ve yöresel kıyafetleri kullanarak ‘Zılha Bebek’ yaptı. Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kırlarda yetişen yabani bir dikenin özsuyu olan kitreyi yapıştırıcı olarak kullanarak, tel, pamuk ve kullanılmış kıyafetler ile yapılan Zılha Bebeğin patenti 2020 yılında alındı. Beyaz keten başörtüsü genç kızlardan yeni gelinlere, orta yaşta kadınlardan yaşlı kadınlara göre bağlama şekli değişiyor.

Fatma Balki, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtığı kurslar ile onlarca kişiye Zılha Bebek yapımını öğretiyor. Zılha Bebek kadınlar için yeni bir iş sektörü haline geldi. Yapılan bebekler sosyal medya üzerinden satılıyor.

Boyutuna göre kesilen teller bükülerek pamuk ile kaplanıyor. Bez parçası ile pamuk sıklaştırılarak, kitre ile yüzeyi yine ince pamuk tabakasıyla kaplanıyor. Kitrenin donması için bekletilen bebeklere göre içlikler dikilerek içi pamuk ile dolduruluyor. Bebeklerin baş kısmına kalem ile kaşı, gözü, burnu ve ağzı çiziliyor. Eski elbiseler geri dönüşüm kesilip biçilerek bebekler için elbise yapılıyor. Elbiseleri giydirilen birbirinden ilginç yöresel Zılha Bebeklerin başlarına iğne, tığ ve firkete ile oyaları işlenen beyaz keten tülbentler bağlanıyor. Halk Eğitim Kursu Hocası Fatma Balki, Zılha Bebek fikrinin kardeşinin düğününde ortaya çıktığını belirterek, “Kardeşimin düğününde yengem, teyzem, annem ve birçok kadının beyaz keten tülbent taktığını gördüm. Ben kitre bebek çalıştığım için bu bebeğimin üzerine tasarlamak istedim. Daha sonra 2020 yılında bunun patentini aldım. 2020’den bu yana Zılha Bebek kursiyerleri yetiştiriyoruz. Adıyaman’da Zılha (Zeliha) ismi çok olduğu için Zılha ismini verdik” diye konuştu.

Kursiyerler de bu kursa katıldıkları için çok mutlu olduklarını aktararak, bebeklerin nasıl yapıldığını anlattı.