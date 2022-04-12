Yolu açılan besici kadın sevincini koyunlarıyla paylaştı

Adana’da yanan ormanlık alana zeytin diken komşularını şikayet ettiği için yolu kapatılan ve 155 koyun, 60 kuzusu ile 250 tavuğuna yem getiremez duruma gelen besici kadının açlık grevi, yolun açılmasıyla son buldu.

Aladağ ilçesine bağlı Topallı Mahallesi’nde yaşayan Fadime Köden (47), 3 yıl önce devletin kadınlara tanıdığı imkandan faydalanarak 50 bin TL’si hibe olmak üzere 330 bin TL bankadan kredi çekerek besicilik yapmaya karar verdi. Köden, bankadan parayı çekip Topallı Mahallesi’nin Bucak mevkiinde çiftlik kurdu. Çiftliğinde 155 koyun, 65 kuzu ve 250 yumurta tavuğu beslemeye başlayan Köden, kocası Cumali (47) ve oğlu Kaan Köden (23) ile birlikte besicilik yaparken geçen yıl ormanlık alanda yangın çıktı. Bu yıl da komşuları yanan ormanlık alana zeytin fidanı dikmeye başladı. Bunu gören Köden, yanan yerlere tekrar çam ağacı dikilmesi gerektiğini düşünerek Adana Orman Bölge Müdürlüğüne şikayette bulundu. Köden’in kendilerini şikayet ettiğini öğrenen komşuları, çiftliğin tek giriş çıkış yolunu traktörle sürüp önüne de pulluk koyarak kapattı. Köden, yolu kapatıldığı için bir haftadır çiftliğine giremez oldu. Köden’in çiftliği yarımada şeklinde arkası göl, kenarları da uçurum olduğundan tek giriş çıkış noktası da kapanınca hayvanlarına yem bile getiremez oldu. Bu nedenle Köden’in 4 kuzusu da telef oldu. Hayvanlarının artık yemi kalmadığını anlatan Köden, onlar açken tok yatamayacağını söyleyerek açlık grevine girdi. Bu durumun haber olması üzerine besici kadının çığlığına Adana Orman Bölge Müdürlüğü sessiz kalamadı. Görevliler hemen yaylaya giderek yol açma çalışması başlattı. Görevliler uçurum tarafından Köden ailesi için özel bir yol açtı. Bu durum karşısında duygulanan Köden açlık grevini bırakıp hemen koyunlarına koşarak sevincini onlarla paylaştı.

Fadime Köden, çok zor durumda kaldıklarını, bazı hayvanlarının öldüğünü ancak en sonunda sesini birilerinin duyup yolu açtığını, daha önce üzüntüden ağladığını şimdi ise sevinçten ağlayacağını belirterek, “İş makineleri gelip yol açmaya başlayınca hemen koyunlarıma koştum. Onlarla sevincimi paylaştım. Çok mutluyum Allah herkesten razı olsun” dedi.