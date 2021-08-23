Yollara kalite, ulaşıma konfor geliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometre karayolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Merkezde Acemler Kavşağı’ndaki trafik yükünü azaltmak için projelendirilen ve Hayran Cadde ile Oulu Caddesi’ni yer altından birbirine bağlayan geçitte çalışmalar tamamlandı ve tüp geçit ulaşıma açıldı.

Bunun yanında 17 ilçede de asfalt kaplama, asfalt bakım onarım, V kanal ile kazı dolgu çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Son 10 gün içerisinde yapılan çalışmalarla Nilüfer Atlas - Kadriye mahalleleri arası Gürsu Karahıdır, Mustafakemalpaşa Güllüce- Ocaklı- Yumurcaklı-Durumtay- Koşuboğazı arası, Karacabey Yarış - Kulakpınar arası, Bayramdere, Güngörmez - Yarış mahallesi arası, Gölecik - Kedikaya arası, Karasu Görecek arası ve Örencik Mahallesi ile İznik ilçesi Kırkharman ve Çamdibi Mahallesi’nde, İnegöl ilçesinde de Hamamlı ve Aşağıbalı Mahallesi yollarında toplam 44 bin 100 metre sathi kaplama tamamlandı.