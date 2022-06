Yoldaş isimli köpeğiyle 81 ili ziyaret edip, her ilde bir fidan dikiyor

Yurdun ciğerini yakan yangın felaketlerinin ardından yeşil vatan için uzun bir yürüyüş başlatan Seyyah Ömer, Edirne’de ‘kardeş payı’ yaparak elindeki tost parçasını vererek dost olduğu “Yoldaş” isimli köpekle Türkiye’yi adımlıyor. Bu çerçevede Seyyah Ömer, Kastamonu’nun Cide ilçesine de gelerek burada fidan dikti.

“81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum” mottosuyla 5 Eylül’de Manisa’dan yola çıkan ‘Seyyah Ömer’ lakaplı Ömer Özer, kendisine yoldaş olan köpeğinin doğum yapmasından ötürü yürüyüşüne bir süre ara verdi. Nisan ayında tekrar kaldığı yerden yürüyüşüne başlayan Ömer Özer, bu yürüyüşünde Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki illeri ziyaret etmeyi planlıyor. Bu çerçevede Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Kastamonu’ya gelen Ömer Özer, burada Cide ilçesini ziyaret etti. “81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum” mottosuyla yolan çıkan Ömer Özer, Cide’de bir fidanı toprakla buluşturdu. Özer, bir süre dinlendikten sonra kaldığı yerden yürüyüşüne devam etti.

Orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için Manisa’dan yola çıkan Ömer Özer isimli Seyyah Ömer, 81 İl’e uğrayarak yolculuğunu tamamlamayı planlıyor. Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen Özer, buradan İnebolu, Çatalzeytin ve Sinop üzerinden sahil şeridi boyunca Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’e kadar yürüyerek ulaşmayı hedefliyor.

Ormanlar için yürüyerek geldiği Kastamonu’da fidan dikti

Tarzan’ın diyarı Manisa’dan “81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum” sloganıyla bir farkındalık hareketi için adım adım yollardayım. Hiç araç kullanmadan sadece yürüyerek Türkiye turuna çıktım. Her gittiğim şehirde bir fidan dikerek toplumdakilerin doğaya karşı bir farkındalık oluşturmasını hedefliyorum. Doğaya zarar vermeden, doğayı korumayı öğrenmeliyiz. Bu sebeple topluma bu mesajı vermek için böyle zor bir yola çıktım. Her yere bir fidan dikerek ilerliyorum. Manisa’dan başlayan seyahat, Trakya bölgesinden sonra İstanbul ve şimdi de Karadeniz sahibi boyunca devam ediyor. Şimdi Kastamonu’nun Cide ilçesindeyim. 11’inci fidanımızı Kastamonu’nun Cide ilçesine Belediye ekipleriyle birlikte diktik. Yolculuğumuz Karadeniz sahibi boyunca ilerleyecek inşallah Artvin’e kadar. Oradan da Doğu Anadolu ve Türkiye’nin bütün illerine giderek her gittiğim ilde bir fidan dikmeyi planlıyorum sağlığımız müsaade ettikçe” dedi.

Kendisine Edirne’den itibaren eşlik eden bir sokak köpeğinin de olduğunu belirten Ömer Özer, “Bana yoldaşlık yapıyor. Adı da yoldaş. Bana Edirne’den itibaren eşlik ediyor. Bizde kendisiyle iyi bir ikili olduk. Yolculuğumuz yoldaş ile birlikte bu şekilde devam ediyor. Yoldaki hatıralarımı da sosyal medya da paylaşıyorum. Bu şekilde insanlara ulaşmaya çalışıyorum ve duyarlılık oluşturmayı hedefliyorum” diye konuştu.

Seyyah Ömer’in yaptığı gezi sırasında karşılaştığı Uğurcan İlkbahar da, denize kıyısı olan şehirleri gezmeyi sürdürüyor. Denize sınırı olan bölgelerde yüzen ve o bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezen Uğurcan İlkbahar, Mersin’den çıktığı yoluculuğuna Karadeniz sahili boyunca devam edeceğini kaydetti.

Uğurcan İlkbahar, “Gezmeyi ve hayatın akışında olmasını seven birisiyim. Bu yüzden Cide ilçesine geldim. Burası muhteşem bir yer. Gideros koyu adlı bir yerde üç gün kaldım. Denizi masmavi, karıncanın bile su içtiği bir yer. Buralarda nüfus seyrek, çok az insan var, çok az araç var. Bende Kastamonu’ya geldim. Karadeniz’in çeşitli beldelerini geziyorum. Buralarda denize gire gire şehrimizin güzide yerlerini gezmeyi planlıyorum. Ormanları gezdim. Ormanda çok yoruldum. Ormandan çıkıp denize girdim. Yolculuğumuz nereye kadar sürer onu da zaman gösterecek. Ben Mersinliyim, Mersin’den Kastamonu’ya geliyorum” ifadelerini kullandı.