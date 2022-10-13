Yolda başpehlivanları gören Kazım dede bakın ne yaptı

"Benim için büyük bir gurur”

Televizyonda sürekli güreşlerini izlediği Recep Kara ile aralarında geçenlerini anlatan 76 yaşındaki Pekşen, “Recep, ‘bisiklet beni çeker mi?’ dedi. Ben de ‘binin bakalım. İkinizi de çeker’ cevabını verdim. İki pehlivanı alıp stada götürmek benim için büyük bir gurur” diye konuştu.

Peygamber sporu olan güreşe çocukluğundan bu yana büyük bir merakının olduğunu belirten evli ve 4 çocuk babası Pekşen, yöredeki tüm güreşleri kaçırmadan izlediğini anlattı

Suluova Dernekler Platformu’nun bu yıl ilkini düzenlediği güreşlerde çok sayıda güreşçi mücadele etti. Başpehlivanlığı Recep Kara’yı yenen Ali Rıza Kaya kazandı. Güreşleri Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Fatih Üçok da izledi. Etkinliği organize eden güreşçi Yasin Şahin, misafirperverlik örneği gösteren ilçenin ulu çınarlarından Kazım Pekşen ile gurur duyduklarını söyledi.