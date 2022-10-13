Yolda başpehlivanları gören Kazım dede bakın ne yaptı
Pehlivanlar diyarı Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Kazım Pekşen, Altın Soğan Güreş Festivali için kente gelen ünlü ağırsıklet başpehlivanlar Recep Kara ve Şaban Yılmaz’ı yolda görünce elektrikli bisikletine davet etti. Recep Kara, Kazım dedenin elektrikli bisikletine binip güreşlerin yapıldığı er meydanına kadar seyahat ettikleri renkli anların görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.
"Benim için büyük bir gurur”
Televizyonda sürekli güreşlerini izlediği Recep Kara ile aralarında geçenlerini anlatan 76 yaşındaki Pekşen, “Recep, ‘bisiklet beni çeker mi?’ dedi. Ben de ‘binin bakalım. İkinizi de çeker’ cevabını verdim. İki pehlivanı alıp stada götürmek benim için büyük bir gurur” diye konuştu.
Peygamber sporu olan güreşe çocukluğundan bu yana büyük bir merakının olduğunu belirten evli ve 4 çocuk babası Pekşen, yöredeki tüm güreşleri kaçırmadan izlediğini anlattı
Suluova Dernekler Platformu’nun bu yıl ilkini düzenlediği güreşlerde çok sayıda güreşçi mücadele etti. Başpehlivanlığı Recep Kara’yı yenen Ali Rıza Kaya kazandı. Güreşleri Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Fatih Üçok da izledi. Etkinliği organize eden güreşçi Yasin Şahin, misafirperverlik örneği gösteren ilçenin ulu çınarlarından Kazım Pekşen ile gurur duyduklarını söyledi.