Yolcular ilave sefer ile Ankara’ya gönderilecek

Erzurum-Bursa seferini yapacak olan THY uçağı iniş sırasında rüzgar nedeniyle teknik arıza yapınca seferin iptale dilmesi üzerine yolcular ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan yapılması planlanan Bursa seferi THP uçağının piste inişi sırasında etkili olan rüzgar nedeniyle kanadının piste sürtünmesi nedeniyle iptal edildi. Yolcular iptalin ardından görevlilerle görüşmeleri sırasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı. Yolcular ek konulan sefer ile Ankara’ya gidecekler.

Teknik arıza yapılan uçak ise havaalanında parka alınarak onarım çalışmalarına başlandı.