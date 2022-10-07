Yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 İtalyan yolcunun tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

Çanakkale Boğazı’ndan geçen yolcu gemisinde rahatsızlanan 2 İtalyan yolcu tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan Panama bayraklı 333 metre boyundaki ‘MSC Fantasia’ isimli gemide seyahat eden İtalyan yolcular A.M. ve G.M. rahatsızlandı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Yolcular A.M. ve G.M.’nin tıbbi tahliyesine karar verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ‘TCSG-23’ botuna alınan İtalyan yolcular karaya çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yolcular ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.