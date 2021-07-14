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Yola düşen kayalar trafiği kapattı

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar nedeniyle Erzurum-Ardahan karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı.

Haberde İnsan 14.07.2021, 14:04
Yola düşen kayalar trafiği kapattı
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Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar nedeniyle Erzurum-Ardahan karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağdan düşen kayalar Göle-Akşar karayolunda tehlike oluşturdu. Yoldan geçmekte zorlanan sürücüler bir süre beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.
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