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Yola düşen kayalar trafiği kapattı
Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar nedeniyle Erzurum-Ardahan karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı.
Haberde İnsan 14.07.2021, 14:04
Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar nedeniyle Erzurum-Ardahan karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı.Edinilen bilgiye göre, Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağdan düşen kayalar Göle-Akşar karayolunda tehlike oluşturdu. Yoldan geçmekte zorlanan sürücüler bir süre beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.