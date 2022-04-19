Yol katkı payı için belediyeyi icraya verdiler

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yol harcamalarına ilişkin ‘Yol Katkı Payı’ adı altında alınan paraların geri ödenmemesi üzerine vatandaşlar, Çaycuma Belediyesi’ni icraya vermeye başladılar.

Zonguldak Vergi Mahkemesi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yol katkı payının hukuka aykırı olduğu tespit edildi. Alınan karar üzerine iptal edildi. Üst mahkeme Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi tarafından 16 Şubat 2022 tarihinde Çaycuma Belediye Meclisi tarafından kararın hatalı olduğu kesin olarak ve oybirliğiyle kabul edildi.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa dayanarak ilçe halkından alınan Yol Katkı Payı paralarına ilişkin kararın yargı yoluyla iptal edilmesi üzerine vatandaşlar ödedikleri ücretleri geri almak için belediyeye dilekçe verdi. Ödemelerin yapılmaması üzerine icra işlemleri başlatıldı.

İcraya işlemi başlatan vatandaşlar, “Çaycuma Belediyesi şu ana kadar geri ödeme yapmadı. Alınan bilgiye göre, Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağıran Çaycuma Belediyesi, katkı paylarının geriye ödenmesi konusunu görüşme kararı aldı. Çaycuma Belediye Meclisinin, yüksek yargı kararına ilişkin geri ödemelerin yapılması dışında bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Hak sahiplerine geri ödeme yapılmaması üzerine, vatandaşlar Çaycuma Belediyesini icraya vermeye başladı. Kamuoyunun beklentisi, ödemelerin icra başvurusuna gerek kalmaksızın yapılması yönündeyken belediyeden gerekli açıklama ve ödeme işleminin yapılmamasının insanları zor durumda bıraktığı gözlenmektedir" ifadelerine yer verdiler.