Yokuşun başındaki evine kurduğu raylı sistemle gidiyor

Sinop’ta Asım ve Yıldız Demirkol çifti, yaşlanmanın getirdiği yürüme güçlüğüne çareyi yüksekteki evin bahçesine kurdukları raylı sistemle buldu. Çift 50 basamak yerine yokuşu asansörle geçiyor.

Karadeniz Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki Asım Demirkol, eşi Yıldız Demirkol ile 35 yıl önce kendi imkanlarıyla yüksek bir araziye ev yaptırdı. Zamanla evin bahçesindeki 50 basamak merdiveni inip çıkmak zor gelmeye başlayınca çift sorunlarına bir çözüm aradı. Bahçenin girişinden yukarıdaki evine kadar olan eğimli bölgeye raylı sistem kurmaya karar veren Asım Demirkol, “Burası 50 merdiven, çıkamadık yaşlandıkça buradan. Pazara gidiyoruz yük taşıyoruz, yaşlandığın zaman bazı arızalar çıkıyor. Mesela ayağım ağrıyor, ben bunu aşağı çağırıyorum çıkarıyor beni. Büyük bir hizmet yani. Bir usta buldum, geldik baktı olur dedi. Bir Çin motoru aldık, tek halatlı. Onunla aşağı yukarı gittik ama hoşuma gitmedi, tehlikeli geldi. Asansörcü ustalardan randevular aldım getirdim, ondan bir parça, diğerinden bir parça getirdim koydum. En son bu teşkilatı kurduk, şimdi bu rahat” diye konuştu.

15 yıldır kullandıkları asansörü kendisi dışında ziyarete gelenlerin de kullandığını söyleyen Demirkol, “İhtiyaç olduğunda tabii kullanıyoruz. Yürüyüş için ayaklarımın açılması için aşağı kadar gidiyorum geliyorum. Bazen pazardan gelen misafirlerimiz oluyor, onlar için indiriyorum, aşağıdan alıyor yukarı çıkarıyoruz” dedi.