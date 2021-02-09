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Yokluk ve imkansızlık kaşif yaptı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Sazak Mahallesi’nde elektriği bulunmayan evlerine su gücü ile çalışan sistem kurarak elektrik sağlayan Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu 19 yaşındaki Ramazan Kargılı, anne ve babasının işlerini kolaylaştırmak için hurdacıdan aldığı ikinci el malzemeler ile elektrik ile çalışan aletler yaptı.

Haberde İnsan 09.02.2021, 10:40
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Yokluk ve imkansızlık kaşif yaptı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Sazak Mahallesi’nde elektriği bulunmayan evlerine su gücü ile çalışan sistem kurarak elektrik sağlayan Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu 19 yaşındaki Ramazan Kargılı, anne ve babasının işlerini kolaylaştırmak için hurdacıdan aldığı ikinci el malzemeler ile elektrik ile çalışan aletler yaptı.

TÜBİTAK Başkanı ziyaret etti

Mecburiyetten kaşif olduğunu ve bunu geliştirdiğini söyleyen genç kaşif, geçen yıl TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından ziyaret edilerek destek sözü verilirken, teknolojiyi kullanan değil, üreten gençlere ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

Suyun itme gücü ile elektrik üretti

Lise öğrenimi esnasında evlerinde elektrik olmadığı için evlerinin yakınından geçen akarsuyu değerlendiren Ramazan Kargılı, suyun itme gücü ile elektrik üretmek için hurdacılardan parça toplamaya başladı. Bisiklet ve motosiklet jantlarını kayış bağlayarak, ağaç pervaneler yapan genç kaşif, bulduğu bobinaj ile 12 volt enerji üretti.

Anne ve babasının işlerini kolaylaştırdı

Ürettiği elektrik ile yine hurdacıdan aldığı ikinci el parçalarla elektrik süpürgesi, yoğurt dövme (yayık) makinesi, biber öğütme makinesi yaptı. Ağaç oymacılığı işi yapan babası için ise suyun döndürme gücünü kullanarak hızar makinesi ve zımpara makinesi yaptı.

Genç kaşif Ramazan Kargılı çalışmalara 10 yaşında başladığını belirterek, “Zamanla kendimi geliştirdim. Suyla elektrik üretme, suyla çalışan hızar, zımpara, matkap, güneş enerjisi ile çalışan yoğurt dövme makinesi ve süpürge yaptım. Bunları ben ihtiyaçtan dolayı yaptım. Çünkü 220 volt olmadığı için 12 volta göre sistemi düzenledim” dedi.

Malzemeleri hurdacıdan aldı

Geliştirdiği elektrikli aletlerin malzemelerinin tümünü hurdacılardan ikinci el aldığını belirten Kargılı, “Malzemeleri ben ikinci el olarak hurdacıdan aldım. Parçaları sıfır aldıklarım da var, ikinci el aldıklarım da var. Hızar makinesinin parçalarını inşaat malzemesi satan bir işyerinden sıfır aldım. Onlar sağlıklı olması için sıfır alınması gerekiyordu. İkinci el malzemeler içinde araba, motosiklet ve bisiklet jantı var, oluklu demir, rulman var, mil var” dedi.

Anne ve babası için yaptı

Babasının ağaç oyma işi yaptığını söyleyen Ramazan Kargılı, “Babam ağaçtan kaşık, kepçe gibi malzemeler yapıyor. Babam için su ile çalışan hızar yaptım, zımpara makinesi yaptım işlerini hızlandırmak için. Annem için ürettiğim enerji ile çalışan elektrikli süpürge, yoğurt dövme makinesi biber kıyma işi çok uzun süre aldığı için biber kıyma makinesi yaptım. Bir çuval biber elle bir günde kıyılıyor, ama makine ile 10 dakikada kıyılıyor. Bunları annem ve babamın işlerini kolaylaştırmak için yaptım” dedi.

“Oğlumla gurur duyuyorum”

Oğlunun yaptığı çalışmalar ile gurur duyduğunu belirten anne Firdevs Kargılı, “Oğlum ile gurur duyuyorum. Hem ülkemiz açısından, hem milletimiz açısından, hem de benim işlerimi kolaylaştırdığı için değerli bir evlat olduğu için mutluyum” dedi.

“İşlerimizi kolaylaştırdı”

Baba Yakup Kargılı, oğlunun geliştirdiği aletler ile işlerinin kolaylaştığını belirterek, “İşlerimizi kolaylaştırdı. Hiç yoktan iyi. Ülkemize katkı sağlayacak, dışa bağımlılıktan kurtaracak tarımsal makine olsun, ev aletleri olsun günümüzde işimizi kolaylaştıracak ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak makineler yapmasını arzu ediyorum” dedi.
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