banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!
MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi!
Namağlup Trabzonspor, 3 golle işi bitirdi
Namağlup Trabzonspor, 3 golle işi bitirdi
Hazine'ye ait denize sıfır arsalar satışa çıktı!
Hazine'ye ait denize sıfır arsalar satışa çıktı!

Yok böyle mezarlık

Mersin’de Mezitli Belediyesinin 2019 yılında hayata geçirdiği Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor. Şu ana kadar diğer illerden getirilenler de dahil 500’ün üzerinde köpek ve kedinin defnedildiği mezarlık dolunca, hayvanseverler tel örgü dışına da defin yapmaya başladı. Belediye, bunun üzerine mezarlık alanını genişletme kararı aldı. Hayvanseverler, mezarlığa defnettikleri ‘can dostları’ için mezarlar yaptırırken, mezar taşlarını da dostlarının fotoğrafları ve duygularını dile getiren yazılarla donatıyor.

Haberde İnsan 23.11.2021, 09:37
Yok böyle mezarlık

Mersin’de Mezitli Belediyesinin 2019 yılında hayata geçirdiği Hayvan Mezarlığı büyük ilgi görüyor. Şu ana kadar diğer illerden getirilenler de dahil 500’ün üzerinde köpek ve kedinin defnedildiği mezarlık dolunca, hayvanseverler tel örgü dışına da defin yapmaya başladı. Belediye, bunun üzerine mezarlık alanını genişletme kararı aldı. Hayvanseverler, mezarlığa defnettikleri ‘can dostları’ için mezarlar yaptırırken, mezar taşlarını da dostlarının fotoğrafları ve duygularını dile getiren yazılarla donatıyor.

Mezitli Belediyesi, 2019’da bir adım atarak Mersin’in ilk hayvan mezarlığını hayata geçirdi. Yaşamlarının bir bölümünü birlikte geçirdikleri hayvan dostlarına son görevlerini yapmak isteyen hayvanseverler için önemli bir fırsat sunan merkez ilçe Mezitli Belediyesinin, Orman Bölge Müdürlüğünden Eski Mezitli Mahallesi’nde 50 dönüm alan kiralayarak, bunun yaklaşık 3 dönümünde oluşturduğu hayvan mezarlığı, sadece Mersin’den değil, Türkiye’nin birçok ilinden çok büyük ilgi gördü. Tamamen ücretsiz olarak hayvanseverlere açılan mezarlığın temizlik ve bakım işlerini de belediye üstlendi. Güvenlik sağlamak amacıyla etrafı tel örgülerle çevrilen mezarlığın 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamen dolması üzerine hayvanseverler, kaybettikleri can dostlarını tel örgü dışına da defnetmeye başladı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, mezarlığın böylesine ilgi görmesine duyarsız kalmadı ve alanın genişletilmesi için talimat verdi.

Yıllarca birlikte yaşadıkları, ailelerinin bir ferdi olarak gördükleri can dostlarını kaybeden hayvanseverler, onları toprağa vermekle kalmıyor, mezar taşlarını da yaptırıyorlar. Dostlarının mezarlarını da çiçekler ve fotoğraflarla süsleyen, mezar taşlarına duygularını ifade eden sözler yazdıran hayvanseverler, yaşadıkları üzüntüyü mezar ziyaretleriyle hafifletmeye çalışıyorlar.

“Şu anda 500’ün üzerinde hayvan mezarı oldu. Mersin dışından da gelenler var”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hayvan mezarlığının gördüğü ilgi ve yaptıkları çalışmaları İHA muhabirine değerlendirdi. Dünyada ve Türkiye’de giderek artan bir hayvan sevgisi olduğunu ve hayvanseverlerin sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Başkan Tarhan, bunun da iyi bir gelişme olduğunu söyledi. Doğal olarak hayvanların da doğup, yaşayıp bir süre sonra öleceklerini dile getiren Tarhan, “Bu çerçevede bir hayvan mezarlığı olması gerektiğini düşündük. Bize de böyle talepler geldi. Bunun üzerine Eski Mezitli Mahallemizde, denizin karşısında güzel bir mekanda bir hayvan mezarlığı tesis ettik. Şu anda burada 500’ün üzerinde hayvan mezarı oldu. Mersin dışından da buraya gelip kedi ve köpeklerini defnedenler var” dedi.

“Burayı herkesin görmesini istiyorum”

Hayvanseverlerin duyarlılıklarını, hassasiyetlerini dikkate almak gerektiğini vurgulayan Tarhan, “Ücretsiz olarak gerek Mezitli’den gerek Mersin’den gerek Mersin dışından hayvanseverler, vefat ettiği zaman kedilerini, köpeklerini buraya defnediyorlar. Oldukça da bakımlı; mezarlarını arkadaşlarımız kendileri yapıyorlar, ziyaret ediyorlar. Burayı herkesin görmesini istiyorum. Çocukların da görmesini, ailelerinin getirmesini istiyorum. Bir taraftan hayvan sevgisini aşılamak gerekirken, bir taraftan da hayatın her şekilde sona erdiğini ve buna da vatandaşların saygı göstermeleri gerektiğini çocuklarımızdan başlayarak anlatmamız gerekir. Biz Mezitli Belediyesi olarak Türkiye’de ilklerden birini yine burada yapmış olduk” diye konuştu.

“Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştik. Alanı genişleteceğiz”

Tel örgülerin dışına taşan hayvan mezarlarına da değinen Tarhan, hayvan mezarlığının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediklerini söyledi. Mevcut alanı tel örgülerle çevirerek güvenlik alanı oluşturduklarını belirten Tarhan, “Fakat gördük ki, kısa zamanda bu doldu. Şimdi bunu genişleteceğiz. Alanımız geniş, oldukça geniş bir arazi var burada. Daha geniş bir alan olacak, güvenlik içerisinde kalacak. Bu mezarlar, Cenaze Hizmetleri Birimimizin denetiminde ve kontrolünde kayıt altına alınacak. Gördük ki, gerçekten duyurulmamasına, herkesin haberi olmamasına karşın bu kadar ilgi var. Demek ki, herkesin haberi olsa çok daha geniş alanlara gereksinim olacak. Diğer belediyelerin de bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Mezitli Belediyesinin yaptığı bu çalışmanın da diğer belediyelere örnek olacağına inanıyorum. Vatandaşlara ücretsiz olarak bu hizmeti sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarhan, belediye olarak defin sırasında işçilik konusunda da hayvanseverlere yardımcı olduklarını dile getirerek, “Onlara bir belge düzenliyoruz, ileride yerini kolay bulmaları, mezarları sahiplenmeleri için her birine bir belge vereceğiz. Tapu kaydı gibi olacak bu. İnsan mezarlığının aynı sistem burada da olacak” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7