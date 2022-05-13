Yok böyle bir olay...Okey masasında doğum yaptı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahalle sakinlerinin ’Şirin’ ismini verdikleri sevimli kedinin kıraathane içinde gerçekleştirdiği sürpriz doğum gören herkesin yüzünü güldürdü.

Kıraathanenin kalabalık olduğu saatlerde bir kutunun içinde 5 yavru kedi dünyaya getiren anne kediye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Şirinevler mahallesinin neşesi olan ’Şirin’ adlı kedinin doğumdan hemen sonra yavrularını anne sütü ile beslemesi görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Doğuma tanıklık eden mahalle sakinleri ise, “Kedi yanımızda yatıyordu. Birden bağırmaya başlayınca doğum yaptığını anladık. Bizde ellemedik. Kahvehanenin kedisi adı Şirin ve biz ona burada bir yuva yapacağız” dedi.