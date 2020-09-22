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Yoğun mesai sonrası otobüste uykuya yenik düştü

MALATYA’DA BİR SAĞLIK ÇALIŞANININ YOĞUN MESAİ SONRASINDA EVİNE GİDERKEN BİNDİĞİ YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUYAKALMASI BİR YOLCU TARAFINDAN CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ. GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU.

Haberde İnsan 22.09.2020, 15:47
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Yoğun mesai sonrası otobüste uykuya yenik düştü

Malatya’da bir sağlık çalışanının yoğun mesai sonrasında evine giderken bindiği yolcu otobüsünde uyuyakalması bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının son dönemde oldukça arttığı illerden biri olan Malatya’da, çalıştığı hastaneden nöbet sonrası eve giden bir sağlıkçının yoğun mesai sonrası otobüste uyuyakalması başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Ensar Büyükkaya’nın uykuya yenik düştüğü anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yolcu otobüsünün Malatya-Konak hattında yaşanan bu anları kayda alan yolcunun videoyu paylaşması ile çok sayıda kişi, korona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlıkçılara teşekkür ederek emeklerinin ödenemez olduğunu söyledi.

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