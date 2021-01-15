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Yoğun kar yağışı altında mesai
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen belediye personelinin mesaisini sürdürmesi takdir topladı.
Haberde İnsan 15.01.2021, 09:29
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışına rağmen belediye personelinin mesaisini sürdürmesi takdir topladı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de akşam 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı personel yoğun kar yağışına rağmen işini en güzel şekilde yaptı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde yürüyerek kar yağışına rağmen kaldırımlara bırakan çöpleri tek tek temizleyen belediye personeli büyük takdir topladı.Öte yandan, Yüksekova Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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