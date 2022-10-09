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Yiyecek arayan tilkiye nöbet tutan polisten şefkat
Kastamonu’da polisevinde nöbet tutan polis, yiyecek ararken yanına kadar gelen tilkiyi elleriyle besledi.
Haberde İnsan 09.10.2022, 14:26
Kastamonu’da polisevinde nöbet tutan polis, yiyecek ararken yanına kadar gelen tilkiyi elleriyle besledi.
Saraçlar Mahallesi’ndeki polisevinde nöbet tutan polis memuru, ormanlık alanda yiyecek arayan tilkiyi fark etti. Bir süre tilkiyi gözetleyen polis memuru, yanına çağırdığı tilkiye yiyecek verdi. Bir süre ormanlık alanda gezinen tilki, ardından gözden kayboldu. Polis memuru, tilkiyi beslediği anları ise cep telefonu ile görüntüledi.